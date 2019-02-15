▲又3降血壓藥用到「致癌原料」123.7萬顆緊急回收！（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

又有降血壓藥用到致癌原料藥！食藥署今（15）日表示，健喬信元醫藥生技股份有限公司生產的「衛欣保膜衣錠80毫克」及「衛欣保膜衣錠160毫克」，以及景德製藥股份有限公司產製的「"景德"定壓寧膠囊80毫克」，使用到含有致癌成份「N-亞硝基二甲胺（NDMA）」的原料藥Valsartan，已緊急啟動回收作業，需於3月15日前，完成5批號、123.7萬顆藥品下架。

去年降血壓藥使用到致癌原料藥事件頻傳，食藥署已要求業者對具sartan成分之藥品原料藥須逐批檢驗，未檢出NDMA及NDEA始得供製造使用，並納入GMP稽查重點，以確保業者落實執行。

食藥署表示，健喬信元醫藥生技公司是在自主檢驗時，發現106年年留樣的大陸進口Valsartan原料藥，檢出1批原料含有「N-亞硝基二甲胺（NDMA）」，該批原料藥用於產製「衛欣保膜衣錠80毫克」及「衛欣保膜衣錠160毫克」藥品，受影響批號分別為B26541、B24691及B22371，有效日期分別至108年2、5及6月止。

▲需下架藥品批號與清單。（圖／食藥署提供）

為確保民眾安全，食藥署繼續追查該批原料藥流向，景德製藥股份有限公司亦購用該批號原料藥，用於產製「"景德"定壓寧膠囊80毫克」，受影響批號分別為AGR098及AGW118，食藥署已要求該等公司即刻起下架停止供應，且應於1個月內完成回收。

食藥署表示，有關sartan類藥品有部分原料藥檢出有動物致癌性成分「N-亞硝基二甲胺（NDMA）」及「N-亞硝基二乙胺（NDEA）」，該等成分雖具動物致癌性，然對人類資料尚未證明。不過，由於高血壓屬於定期服藥疾病，提醒正在使用該等藥品的患者不應任意停藥，應儘速回診時，與醫師討論，處方其他適當藥品。