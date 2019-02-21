捐角膜不用挖眼球！　國家眼庫讓捐贈者「看到回天堂的路」

▲國家眼庫保存的捐贈者冷凍角膜。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

眼角膜是台灣近年來器官捐贈成長最快的組織，自從2013年國家眼庫成立以來，捐贈量更從220例增加至537例，在逐年增長數據背後，純熟的摘除技術成了重要推手。將挖除整顆眼球改為僅摘取眼角膜，不僅大幅提升捐贈者外觀，而保留視神經，也讓家屬不再擔心「捐贈者看不到回天堂的路」。

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國家眼庫負責人、台大醫院眼科部胡芳蓉教授表示，在技術未純熟年代，捐贈眼角膜就需先摘眼球，少了眼球支撐，眼皮也會隨之塌陷，有時家屬前來瞻仰儀容，看到的卻是臉上兩個凹洞，臉頰有兩道鮮血，有時眼皮沒蓋好，還會瞥見眼窩深陷的黑洞，讓家屬看了十分難過。因此，國家眼庫成立後，便建立多項作業流程，提升摘取技術便是其中一項。

▲國家眼庫技術員出勤時用的角膜保存箱。（圖／記者嚴云岑攝）

胡芳蓉展示眼庫技術員出勤裝備，除了基本的紗布、刀械，一罐3500元的角膜保存液也是必備品。純熟技術員摘取雙眼角膜約需30分鐘，但技術員並不會馬上離開，而是依眼型幫捐贈者植入義眼片，利用表面的倒鉤讓上下眼皮貼合，再用細針縫好，1個半小時流程結束後，大愛捐贈者眼部幾乎看不出異樣，「如果硬要說的話，大概就像是多了一根睫毛。」

胡芳蓉提到，會發展眼角膜摘除技術，主要也是礙於國人傳統觀念，「家屬認為整顆眼球摘除，會讓捐贈者看不到天堂的路。」不過，若只摘除角鞏膜瓣，因視神經還在，大愛捐贈者也能順利回歸信仰的懷抱。

▲各式各樣的義眼片。（圖／記者嚴云岑攝）

目前國家眼庫為全年無休，24小時運作，若半夜接獲捐贈者消息，值班技術員也要立刻出勤。胡芳蓉說，台大醫院共有7名技術員，許多人過去都是加護病房護理師，就算獨自作業也不怕。不過，由於角膜摘取仍需仰賴「手工」，因此招考時手的穩定度十分重要，否則一旦切開角度過大，讓角膜垮掉，也就浪累了捐贈者的大愛。

▼眼庫技術員都為獨立作業，就算半夜接獲捐贈案例，也須立刻出勤。（圖／記者嚴云岑攝）