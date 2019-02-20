影／新手爸媽必學！餵奶「拍嗝大法」　不想寶寶吐奶就靠這2招

▲新手爸媽必學！餵奶「拍嗝大法」，不想寶寶吐奶就靠這2招。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

「噢！怎麼又吐了。」新手爸媽剛把寶寶從月子中心接回家，經常被突如其來的吐奶嚇得手忙腳亂，書田診所小兒科主治醫師戴季珊表示，若嘔吐物未含血絲，也無腹脹等症狀，痕有可能是嬰兒常見的生理性胃食道逆流，儘管統計指出，4個月大嬰兒天至少會吐1次奶，但若善用2招「拍嗝大法」，還是可以有效減緩症狀。

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第一招：坐著拍

資深護理師常用的拍嗝方式為讓小朋友坐在大腿上，用非慣用手程C字型扶住脖子，將寶寶稍微往前傾後，再用慣用手由下而上輕輕拍。如果還是打不出嗝來，還有一些方式是在固定脖子的情況下，稍微搖晃寶寶，讓胃中的氣往上跑，再持續輕拍動作，就容易將嗝拍出。

▲坐著拍。

第二招：趴背拍

趴背拍則以左手托住嬰兒臀部，將頭微側左或側右靠在家長肩膀上，由下而上慢慢輕拍，戴季珊說，許多小嬰兒喝完奶就會昏昏欲睡，這招最適合用在在喝完奶20~30分鐘左右，將嗝拍出後再將寶寶放入小床，不過建議肩膀要墊塊布，以免小孩吐奶用髒衣服。

▲趴背拍。

最後，戴季珊提到，嬰兒易出現生理性胃食道逆流的原因，是因胃容量較少，加上餵食後胃部被撐大，因而出現短暫的食道括約肌鬆弛症狀，新手爸媽除了可從以上拍嗝2招預防吐奶外，也要在睡覺時留意「角度」，可調整嬰兒床讓讓從頭到腳呈現30度傾斜，減少逆流發生。切忌平躺或只墊高頭部，否則腹壓上升，還是容易造成吐奶症狀。

▼喝完奶睡覺，嬰兒床應呈30度角傾斜。