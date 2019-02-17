形狀、顏色大不同！台灣人常見6種斑　快檢查臉上有沒有

▲許多民眾都追求潔白透亮肌膚。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

許多民眾都追求白淨透亮肌膚，每當臉上長出斑斑點點，必會想盡辦法除之後快。長庚醫院皮膚科主治醫師紀敏慧表示，與斑點形成最有關係的包括黑色素細胞、黑色素體與角質細胞，台灣人最常見的6種斑點分別為雀斑、曬斑、肝斑、老人斑、太田母斑、顴骨母斑，雖然會影響美觀，但只要選擇專業醫師並做好雷射術後保養及防曬，一樣可以有效抗斑

1. 雀斑

雀斑主要發生在膚色較淺的民眾身上，臉上會出現一點點棕色小斑點，發生年齡較小，會因長期日曬接受紫外線暴露而惡化，可透過銣雅鉻或皮秒雷射治療。

2. 曬斑

曬斑為咖啡色調、平滑或凸起的斑塊，日曬是導致曬斑發生的主因，常見於40~50歲以上的皮膚，最常發生於臉上和手臂，可以透過脈衝光、銣雅鉻或皮秒雷射治療。

3. 肝斑

亞洲女性飽受肝斑困擾，其中又以皮膚黑者較常見。斑點常見於兩頰及額頭對稱分佈，懷孕、日曬、使用口服避孕藥、熬夜等都會導致惡化或復發。

肝斑治療需注意反黑，雖然曬斑一般會透過複合方式治療，包括塗抹褪色素藥膏或口服藥物，再輔助以淨膚雷射、脈衝光、或皮秒雷射治療低能量多次治療，並做好防曬，來加速斑點色素的淡化。

▲台灣人常見6種斑，快檢查臉上有沒有。（圖／紀敏慧醫師提供，請勿隨意翻攝）

4. 老人斑

老人斑也是熟齡族群常見的斑點之一，又稱脂漏性角化症，實際上為角質增生病灶，非色素性病灶。型態多樣，可為凸或平，顏色可白、紅或褐色皆可能。可以鉺雅鉻雷射治療。

5. 太田母斑

太田母斑為先天性疾病，主要分布於單側三叉神經支配處，患部會呈現藍黑或灰藍色，是兒童皮膚科門診常見疾病，可透過紅寶石或皮秒雷射多次治療。考量到雷射食的安全因素，建議等到小孩配合度較高時再行治療。

6. 顴骨母斑

顴骨母斑斑點分佈在兩側顴骨處，深藍或深灰色，需以紅寶石或皮秒雷射多次治療。

紀敏慧提到，為了讓斑點治療達到最好的效果，醫師會根據病灶選擇適合的雷射機種。不過，無論做哪一種療程，雷射後都會有短暫紅腫與1至2週的結痂期，建議加強保濕，避免使用去角質、含酸性成份的保養品，以免讓肌膚更敏感。

防曬部分也要選擇同時含UVA與UVB產品，需塗抹足夠用量定適時補充，同時搭配薄長外套、傘帽及太陽眼鏡，才能避免反黑，花了大錢卻沒達到預期效果。