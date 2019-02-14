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保險套不夠滑加抹「嬰兒油」　專家說母湯：會破掉！

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偷情、偷吃、外遇、保險套、性愛、套套萬用圖。（圖／達志影像／示意圖）

▲保險套不夠滑加抹「嬰兒油」，專家說母湯：會破掉！（圖／示意圖／達志影像）

生活中心／綜合報導

情人節到來，許多愛侶都已準備好享受「性」福時光，保險套也成了避免鬧出人命的重要關鍵，但也有人嫌潤滑不足，自行在外層塗抹嬰兒油、潤膚乳、按摩精油等增加情趣，對此，食藥署從保險套材質解釋，「這麼做千萬母湯喔」。

食藥署表示，使用保險套可以幫助避孕和預防由性接觸傳染之疾病，如愛滋病、梅毒、淋病、B型肝炎等，正確使用保險套應於性交前至射精後全程配戴保險套。使用前應特別注意，檢查外觀有無破損、變形、產品是否過期、製造廠商名稱、地址、許可證字號等資訊是否完整等。另可依據自身需求選擇合適的保險套尺寸。

食藥署提到，目前市售保險套大都是乳膠材質，其無法與油性的潤滑劑相容，油性潤滑劑可能破壞乳膠保險套的完整性甚至造成破裂，因此僅能使用水性的潤滑劑。而另一種材質屬合成材質，應依據廠商的使用說明決定可使用之潤滑劑種類。

食藥署提醒，大多數保險套屬乳膠材質，若使用油性的潤滑劑包含嬰兒油、護膚乳、按摩精油等，可能會造成保險套的破裂，因此仍建議使用水性的潤滑劑。另外，保險套遇到高溫容易變質損壞，因此要使用不透光的包裝材質，並存放在陰涼處。

只想回家拒絕社交、愛講大道理　不想承認卻默默中槍的初老症狀

關鍵字： 闢謠健康 保險套 情人節 嬰兒油
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