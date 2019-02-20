▲異位性皮膚炎全身癢！18歲的他揉眼揉到「視網膜剝離」。（圖／示意圖，非文中當事人／公關提供）

記者嚴云岑／台北報導

「從罹病開始，我幾乎沒睡飽過。」20歲小華（化名）是重度異位性皮膚炎患者，自2歲發病以來，每天都飽受強烈搔癢所苦，18歲那年更因視網膜剝離，高二就休學在家靜養，現已被排入小分子藥物臨床試驗，希望能透過服藥，改善癢、紅、丘疹等困擾。

台灣皮膚科醫學會發言人、長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，全台約有100萬位異位性皮膚炎患者，其中1至2成為重度，超過9成以上的病患，會在5歲以前發病，年紀更小的可能在1、2歲就發病。嬰兒時期發病的患者，症狀多見於臉部、手肘、手腳屈側等部位，因長期搔抓，患部也多有色素沈澱症狀。

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「許多異位性皮膚炎患者，都會誤以為是免疫功能太弱所致，殊不知事實卻相反。」黃毓惠提到，異位性皮膚炎是因免疫功能太強，攻擊自身細胞所導致疾病，但患者因對疾病認識不足，可能採用偏方或自我修復方法，不僅延誤病程，還可能導致後續病發症，陷入憂鬱，建議若有手肘、屈側持續搔癢症狀的民眾，應儘早到醫院檢查。

黃毓惠說，隨著皮膚免疫疾病研究蓬勃發展，目前已有不少針對皮膚發炎或免疫反應的專一性藥物上市，包括生物製劑與小分子藥物，讓慢性疾病可獲得更好控制。至於異位性皮膚炎與視網膜剝離的相關性為何？黃毓惠表示，目前機轉不明，但眼科醫師猜測可能是因患者經常搓揉眼睛有關。