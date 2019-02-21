▲菌血症患也能捐角膜！台大醫院「領先全球」改寫迷思。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣過去超過6成眼角膜移植需仰賴進口，台大醫院2013年承接衛福部經費設立國家眼庫，透過標準作業流程，將角膜捐贈從傳統眼球摘取，進展到只摘取眼角膜，並領先全球破除菌血症患者不得捐贈角膜迷思，未來有望提升25%角膜捐贈率，研究成果已登上頂尖國際期刊《British Journal of Ophthalmology》。

台大醫院眼科部胡芳蓉教授表示，在國家眼庫成立前，2012年的捐贈角膜摘取數量為218例，2013年開始逐年增長，從220例成長至2018年的537例，除提供角膜緊急修補使用外，也讓64位因車禍、感染患者，利用冷凍眼角膜保住眼球，免於摘除命運。

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此外，衛福部也因應高齡社會來臨，修正「人體器官移植分配及管理辦法」，將65歲以下眼角膜移植優先條款刪除，讓更多長者能透過移植，找回生活品質。

▲眼角膜內皮細胞檢查儀。（圖／記者嚴云岑攝）

胡芳蓉提到，角膜移植是否成功，主要受到角膜內皮細胞密度影響，只要密度在2000平方毫米以上，就符合移植條件，越年輕的捐贈者密度越高，但使用國外進口角膜，費用也相對昂貴，需自付5萬至10萬元以上的眼庫處置費用，而內皮細胞的品質，也不一定會像剛出貨時一樣好。

「國外進口角膜經過長途運輸、振動與溫度變化，角膜內皮細胞數目也會隨之減少。」胡芳蓉表示，台大眼科過去曾做過研究，發現在美國剛出貨的眼角膜，經過長途飛機來台，內皮細胞密度會從2525±267平方毫米，降至1934±250平方毫米，平均損失590±247平方毫米，影響移植手術成效，但若是台灣自摘自用，通常都能維持不錯的品質。

▲台大醫院舉辦國家眼庫記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

醫事司司長石崇良表示，國家眼庫締造了3項歷史紀錄，除了讓眼角膜成為近年來成長最多的器捐組織外，現也可供近8成移植患者使用，且成功率相當高，去年健保更將移植費用納入給付，讓經濟入市盲胞也能重見光明。

胡芳蓉說，國家眼庫從摘取到保存都在實驗室進行，且嚴格執行微生物篩選，台大醫院2014年至2017年共收集70例菌血症捐贈角膜與697例非菌血症捐贈角膜進行實驗，沒有一例培養出和血液培養相同菌種，兩組角膜內皮細胞平均只也在2900平方毫米以上，使用率超過98%，手術成功率高達99%，沒有一位受贈者發生感染，讓角膜混濁、感染患者，都可透過移植重見光明。