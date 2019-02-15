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毒蛋再現！彰化「順弘牧場」雞蛋驗出芬普尼　4.6萬斤恐遭吃下肚

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▲▼蛋商送蛋到早餐店,蛋價高漲,雞蛋缺貨。（圖／記者湯興漢攝）

▲彰化「順弘牧場」雞蛋驗出芬普尼，4.6萬斤恐遭民眾吃下肚。（圖／雞蛋資料照／記者湯和興攝）

記者嚴云岑／台北報導

又有雞蛋被驗出芬普尼！食藥署接獲農委會通知，彰化縣「順弘牧場」抽樣的3件雞蛋檢體於1月25日被驗出芬普尼超標，檢出量分別為0.03、0.04及0.06 ppm，最高超出限量標準5倍之多。食藥署表示，該批違規蛋品主要經「貿信輝蛋行」販售至散戶、早餐業者，目前已無庫存，1月27日至2月13日共進貨2369箱，至今只剩66箱，以一箱20台斤計算，恐有46060台斤毒蛋已被民眾吃下肚。

食藥署於2月13日接獲農委會通知，會同彰化縣衛生局、行政院環保局前往「順弘牧場」調查，現場分存136.5箱、2730台斤蛋品，已由衛生局責付保管，並限於2月20日完成回收。環保署化學局與地方環保局現場查核，未發現有使用環境用藥情形。

▲彰化「順弘牧場」雞蛋驗出芬普尼　4.6萬斤恐遭民眾吃下肚。（圖／食藥署提供）

▲芬普尼蛋品流向。（圖／食藥署提供）

食藥署亦追查違規蛋品流向，發現全數售予台北市「貿信輝蛋行」，業者於1月27日共進貨374箱、7480台斤蛋品，除自行販售外，另出貨至新北市「上千商行」及「俊翎農產有限公司」。該批蛋品保鮮期均落在2月16、17日，皆販售予散戶、早餐業者，查目前已無庫存。

至於「貿信蛋行」於1月27日至2月13日向順弘牧場進貨的2369箱蛋品，現場只剩66箱，已命業者將蛋品進行預防性下架。

食藥署表示，依照「動物產品中農藥殘留容許量標準」，芬普尼殘留量應小於0.01ppm，違規產品需沒入銷毀，確保民眾食用安全。食藥署呼籲，業者若發現產品有危害衛生安全之虞時，應主動停止製造、加工、販賣及拜禮回收，並主動通報，違者將可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

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