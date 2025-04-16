遊越南染「類鼻疽」　壯年男病重裝葉克膜、四肢截肢保命

▲員榮醫療體系員榮醫院醫療副院長涂川洲表示，患者染上類鼻疽菌，肺部有兩處膿瘍。（圖／員榮醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名40多歲男子去年到越南旅遊，回國後因為右胸疼痛發燒而就醫，曾經到某區域醫院查不出病因，後續到員榮醫院因為肺部發炎被收治住院，且病情變化快速，一度得靠葉克膜維生，檢驗確認患者感染「類鼻疽桿菌」後對症下藥保命，但卻因為敗血症得四肢截肢，所幸患者堅強積極配合治療，裝上義肢且經過辛苦的訓練復健，現在可以靠助行器在家中穩定行走。

收治個案的員榮醫療副院長、胸腔內科醫師涂川洲表示，患者去年暑假與家人一起到越南某著名海島遊遊，期間曾到海灘游泳戲水，回國後身體開始疼痛，但檢查未發現明顯異狀，因疼痛加劇還出現發燒症狀才到員榮醫治。

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涂川洲指出，患者右肺有浸潤現象，收治住院安排電腦斷層檢查，顯示右肺有兩處膿瘍且積聚髒水，醫療團隊立即安排肺部清創手術並送檢化驗，確認是「類鼻疽桿菌」造成患者肺部嚴重感染；後續還因病情迅速惡化，引發休克、血壓下降，甚至需要插管與裝上葉克膜。

涂川洲表示，在發現問題原因且對症下藥後，患者很幸運地撐過休克與葉克膜關鍵時期，最終順利脫離呼吸器與葉克膜。

不幸的是，治療過程患者因出現併發症，導致四肢末端缺血缺氧。最後不得不截肢，右大腿從根部切除，左大腿從膝蓋以下切除，雙手多根手指也因壞死切除。

儘管遭遇重大打擊，幸好有家人強力支持陪伴，患者也非常堅強，積極配合治療。除完成長達數月抗生素療程，雙腿也裝上義肢。員榮醫院復健科主任陳冠霖表示，裝上義肢後並非就此恢復行走，反而是另一段艱辛旅程的開始。

▲員榮醫療體系員榮醫院復健科嚴彗慈物理治療師協助患者（圖中患者非當事人）練習走路。（圖／員榮醫院提供）

出院後，個案申請長照2.0的居家復能服務，由員榮醫院物理治療師嚴彗慈每個月三次到家中持續指導日常生活自理活動、與移位至輪椅及坐站起身訓練。從最基本的核心與上肢強化訓練做起，透過自體重量訓練、核心穩定訓練、鏡子觀察、坐站平衡訓練，從坐站起身、站穩、轉換重心到踏步協調。

陳冠霖表示，個案的右腿超過一半的大腿截肢，失去了自然的關節動力，左腿雖有膝下義肢支撐，仍需耗費數倍於常人的力氣，才能邁出一步。他常因疲勞、姿勢代償導致腰痛與肩痛，但從不放棄。如今，患者已能靠助行器在家中穩定行走，也能走出門口，上下汽車。

涂川洲說，這是在病患不放棄、專業醫療、長照服務三方共同努力之下的成果，不僅是重建雙腳，而是重拾人生，強調患者是令人敬重的「生命鬥士」。