痛風鍋吃到怕！一張圖看懂「高普林食材」：遵守5招爽吃

點評: 過年在飲食上還是要忌口一下唷~！

▲火鍋湯使用海鮮、大骨熬成，小心吃下滿滿普林。（圖／ETtoday資料照）

記者謝承恩／綜合報導

許多人冬天喝湯暖暖身子，小心痛風找上們！春節即將來臨，各項豐富料理上桌，營養師提醒，這些煲湯、鍋物往往集結了許多食物的精華，其中要特別注意高普林食物，對本身尿酸高的朋友來說，根本是超級大地雷。

營養師簡鈺樺表示，一鍋豐富的年菜料理，裡面除了有很多肉類、海鮮及內臟類食物外，還會用調味料和高普林食材做長時間的燉煮，不知不覺整鍋就成了「痛風鍋」！常見的高普林食材，如豬肝、豬腸、蛤蜊、蝦、魚、小管、干貝、牛肉汁、雞精等，一定要酌量攝取。

簡鈺樺更補充，由於普林是食物中的核蛋白在體內代謝後會形成尿酸，在正常的身體機能下，可以代謝尿酸並透過尿液排出，當你長期習慣吃高普林食物，會因為累積太多尿酸而無法排出，而產生結晶並沉積在關節處，形成「痛風」。

營養師建議，以一般健康人來說，適量選擇中高普頻的食材，而已經有高尿酸的民眾，要盡量少攝取中高普林食物，過年吃鍋也可以改用5個技巧將「普林鍋」變成「健康鍋」。

1.選擇添加大番茄、南瓜、白菜等食材，取代大骨或海鮮來熬煮湯底。

2.吃蛋白質，如海鮮、肉類，每餐不超過2~3兩，大約是女性手掌8分大，厚度同手掌厚。

3.脂防含量高的食材盡量避免，像是五花肉、三層肉、東坡肉及內臟，以及常加的火鍋料等加工製品，脂肪的含量也偏高。

4.喝湯不要超過兩碗，喝太多湯會讓高普林成份都進到肚子裡，最好一碗即可。

5.多喝開水可以幫助尿酸從尿液排出。