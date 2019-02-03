北市聯醫「集體A流」落幕！提防春節流感門診飆升...別鬆懈

▲台北聯合醫院A型流感群聚事件危機解除。（圖／台北市環保局提供）

記者謝承恩／綜合報導

聯合醫院流感群聚事件解除！疾病管制署表示，臺北市立聯合醫院和平院區的流感群聚，截至最後監測日期（2月2日）未再出現新發病個案，研判已告一段落。另提醒過年春節期間，民眾需多加預防流感發生。

北市聯醫和平院區自1月10日爆出A流群聚感染，至今共有15人確診，分別是6名護理師、8名病患以及1名實習醫護老師，當中有2名病患因為併發肺炎重症死亡，疾病管制署表示，接獲通報後已做好防疫措施，截至最後監測日期2月2日後，未再出現新發病個案，相關接觸者全數解除追蹤，本起群聚事件危機已落幕。

此外，根據監測資料顯示，2016至2018年春節期間（除夕至初五）急診類流感就診人次分別為56,936、25,278、39,057，較非春節期間急診每週平均約13,000就診人次明顯增加。本流感季（去年10月1日起）截至2月1日累計406例流感併發重症病例，其中34例死亡（21例H1N1、13例H3N2）；近期監測資料顯示100% H1N1及92% H3N2病毒與本流感季疫苗株吻合，未發現抗藥性病毒株。

疾管署呼籲，民眾春節出遊，務必做好手部衛生與咳嗽禮節，如有發燒、咳嗽、流鼻水等類流感症狀，可利用疾管署「流感防治一網通」查詢鄰近診所就醫，並儘量在家休息；一旦有呼吸困難、發紺、意識改變等流感危險徵兆，應儘速至大醫院就醫。