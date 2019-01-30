摳不掉！手腳長「花椰菜凸肉」...小心被「5種病毒疣」入侵

▲病毒疣感染會讓皮膚出現增厚的突起物。（圖／記者謝承恩攝）

文／KingNet國家網路醫藥

平常不會特別注意腳掌，猛然仔細看，發現一個小突起物，這是什麼？！是江湖人稱的病毒疣嗎？究竟病毒疣哪裡來的呢？不想要疣疣的，又該怎麼辦呢？

什麼是病毒疣？

疣是常見的病毒性皮膚感染，任何年齡層的人都有可能被感染，流行病學統計大約有7～12%的人群都有被感染的經驗，並且在學齡兒童中更為常見（流行病學率：10～20%），並且在12～16歲時達到感染率高峰。病毒疣是因為感染人類乳突病毒（Human Papillomavirus，HPV）而引起的，HPV大約有170種不同的亞型，不同部位的疣，有不同常見的HPV亞型。

當皮膚被HPV感染時，會過度刺激皮膚細胞的增生，使表皮增厚和角質化，導致被感染區域的皮膚呈現厚而堅硬並突起，形成所謂的「疣」。

並非所有接觸到HPV的人都會罹患病毒疣，通常是免疫力較弱（例如：AIDS患者、孩童、化療患者、移植患者….）的人機率較高，但對於大量出汗或經常暴露於潮濕環境（e.g.游泳池）的情況下，更容易被HPV感染病毒疣。

疣的常見症狀與外觀

不同類型的病毒疣的症狀和外觀略有不同，詳如下表。

疣的常出現的部位：

病毒疣的治療與預防

常見的病毒疣治療方法包括：冷凍治療、手術切除（電燒、刮除術、雷射）、居家使用含有水楊酸的藥劑和貼片、5％5-FU乳膏….等。【重要提醒：若為糖尿病患者，請至皮膚科診所由醫師為您處理病毒疣病灶，切勿自行購買藥膏或藥水治療病毒疣，因為糖尿病會造成末梢敏感度下降，並容易出現傷口癒合不良等問題，糖尿病患在末梢有傷口是非常危險的，嚴重會導致截肢。】

▲病毒疣經過冷凍治療，會開始在患處出現巨大水泡。（圖／記者謝承恩攝）

預防病毒疣的方法包括：避免啃咬指甲、出入游泳池等場所自備乾淨拖鞋、去美足美甲沙龍時，確認工具是否為一次性（拋棄式）或自備、保持手腳乾燥、避免接觸及摳抓身上的病毒疣，並定期更換鞋子和襪子，以免造成擴散、經常徹底洗手，特別是在接觸病毒疣後…..等，皆可預防病毒疣的感染及擴散，保持乾爽和清潔，是預防病毒疣的重點！正常的病毒疣，在無壓力或擠壓的情況下，通常是無感的，若出現搔癢、流血、疼痛、發炎、刺痛，請盡速就醫。