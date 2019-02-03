到大陸旅遊小心！湖南A型流感升至「二級警示」：防疫必做11點

▲春節出國旅遊的民眾，記得要留意當地疫情並打疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

出國旅遊小心了！疾管署即日起提升湖南省旅遊疫情建議至第二級警示，提醒提醒前往中國大陸旅遊、探親的民眾，為預防新型A型流感，應遵守「5要6不」原則，避免生食雞肉、出入禽類場所，並注意流感徵兆。

疾管署2月1日接獲中國大陸通知新增1例H9N2流感病例，該名個案為湖南省常德市2歲男童，去（2018）年11月27日發病，病情輕微，無明確活禽暴露史；基於當地可能具環境暴露感染禽流感風險，疾管署即日起提升湖南省旅遊疫情建議至第二級警示。

疾管署提醒前往中國大陸旅遊、探親的民眾，為預防新型A型流感，應遵守「5要6不」原則：

「5要」：禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。

「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。

疾管署呼籲，民眾春節出遊，務必做好手部衛生與咳嗽禮節，如有發燒、咳嗽、流鼻水等類流感症狀，可利用疾管署「流感防治一網通」查詢鄰近診所就醫，並儘量在家休息；一旦有呼吸困難、發紺、意識改變等流感危險徵兆，應儘速至大醫院就醫。