ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

到大陸旅遊小心！湖南A型流感升至「二級警示」：防疫必做11點

ETtoday健康雲

▲▼流感疫苗、注射、打針,麻疹。（圖／達志影像／美聯社）

▲春節出國旅遊的民眾，記得要留意當地疫情並打疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

出國旅遊小心了！疾管署即日起提升湖南省旅遊疫情建議至第二級警示，提醒提醒前往中國大陸旅遊、探親的民眾，為預防新型A型流感，應遵守「5要6不」原則，避免生食雞肉、出入禽類場所，並注意流感徵兆。

疾管署2月1日接獲中國大陸通知新增1例H9N2流感病例，該名個案為湖南省常德市2歲男童，去（2018）年11月27日發病，病情輕微，無明確活禽暴露史；基於當地可能具環境暴露感染禽流感風險，疾管署即日起提升湖南省旅遊疫情建議至第二級警示。

疾管署提醒前往中國大陸旅遊、探親的民眾，為預防新型A型流感，應遵守「5要6不」原則：

「5要」：禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。

「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。

疾管署呼籲，民眾春節出遊，務必做好手部衛生與咳嗽禮節，如有發燒、咳嗽、流鼻水等類流感症狀，可利用疾管署「流感防治一網通」查詢鄰近診所就醫，並儘量在家休息；一旦有呼吸困難、發紺、意識改變等流感危險徵兆，應儘速至大醫院就醫。

關鍵字： 旅遊健康 出國 春節 防疫 A型流感 旅遊警示 疾管署
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

北市聯醫「集體A流」落幕！提防春節流感門診飆升...別鬆懈

罕見！3歲童腹部硬塊是「畸胎瘤扭轉」　急開刀保住卵巢

年菜免油炸！一次學會「雞、豬、魚」煎烤煮法...上桌秒殺

食物吞不下...險插鼻胃管過年！家中長輩「助吞嚥」技巧曝

手腳冰冷別吃水果？燥熱少碰堅果？專家：營養不均更慘

眼睛被藍光烤熟！高中生日滑手機4小時「竟得白內障」

吃腸胃藥無效！10歲男童狂嘔吐...竟是「心臟衰竭」作祟

摳不掉！手腳長「花椰菜凸肉」...小心被「5種病毒疣」入侵

還想不到好名字嗎？2019年最受歡迎「復古風」英文名在這

吃魚愛焦脆口感？專家最不推「2款年菜魚」：好油全流光

讀者迴響

回到最上面