手腳冰冷別吃水果？燥熱少碰堅果？專家：營養不均更慘

▲柑橘類水果常被列為寒性食物。（圖／Pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

吃水果會讓體質更加寒冷嗎？坊間流傳的「食物溫熱表」，把西瓜、奇異果、橘子等列為寒系食物，並提醒體寒者要少吃。然而，現代營養學又叫我們要多攝取水果中的營養素，到底聽誰的才對？

營養師蔡正亮指出，傳統觀念上，中醫認為藥食同源，因此將食物分成「寒」、「涼」、「平」、「溫」、「熱」。若以現代的營養科學觀，則是著重食物的營養價值，如維生素、礦物質及膳食纖維，以及天然植化素如類胡蘿蔔素、花青素等。

他表示，這兩者分類完全沒有關聯！若是每餐都要考量食物寒、涼、溫、熱性，來決定攝取的多寡或頻率，就並非均衡飲食的健康原則了！舉例來說，多數的堅果類，如瓜子、杏仁、葵瓜子、芝麻等幾乎被認是熱性食物，老一輩會認為，體質熱躁、容易上火者，要少吃為宜。

然而從營養師的觀點來看，這樣十分可惜！蔡正亮指出，堅果種子可提供良好的必須脂肪酸，特別是「Omega 3系列的多元不飽和脂肪酸」，如：alpha-次亞麻油酸及天然的維他命E。膳食纖維也不錯，成人應該鼓勵每天吃一份不調味、不加工的堅果種子。

▲羊肉爐添加薑、麻油去羊騷味，也能進補。（圖／ETtoday資料照）

另外，體質虛寒的人，也常聽長輩說勸「冬天要多進補。」例如要多吃香辛食材，如辣椒、胡椒、薑、蔥、蒜等熱性食物。蔡正亮表示，中醫的膳食觀念與營養科學是不同的領域，其中仍有些穿鑿附會的說法。

蔡正亮說明，中醫在定義上，決定寒系或熱系，是看這些食物吃進身體後，身體自然產生的反應，身體生熱，覺得暖活，自然就被認為是熱性食物了。但這些調味料通常會被烹調、加熱成料理食用，以致吃完後，身體產熱、達到暖活作用，如藥膳鍋、人參湯，會添加麻油、入米酒烹煮，酒精有促進微血管舒張的作用，當然能讓手腳不再那麼冰冷。

而民眾所熟知的多數水果，如西瓜、芭樂、木瓜多是生食或冷藏後食用，打成果蔬汁後，也是冷飲居多。炎熱的時候，食用這些食物後自然產生一種消暑感受，而水果水分居多，多少也有解渴的作用，因而有體質躁熱者多吃寒系食物來降火氣的說法。

▲夏天常見的西瓜，水份多汁能降火。（圖／翻攝自pixabay）

蔡正亮也提醒，食物的四性分類，並未按照食物本身所含的營養素密度來考量，需注意營養均衡的問題。若覺得身體手腳冰冷，要補充熱量。以現代生理學來說，食物的三大營養素（蛋白質、脂肪、碳水化合物），以蛋白質產熱效果最高，可多加利用。

諮詢專家／蔡正亮營養師／現經營《蔡營養師的大搜查線》粉專，並著有《營養師教你不用怕》一書，補充營養冷知識！