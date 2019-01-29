痛風年輕化！熬夜、過勞都是兇手...一發作「痛到跳著走路」

▲內臟類食物吃多，容易引起痛風。（圖／記者陳建竹攝）

文／朱家宏

痛風性關節炎以往被稱為「帝王病」、「富貴病」，隨著時代進步，現代人飲食改變，痛風不再是貴族的專利，不但愈來愈普遍，罹患的年齡層也逐年降低，甚至國中生便有症狀產生。

痛風性關節炎大致上可分為急性痛風發作與慢性高尿酸血症兩種，針對兩者的不同，治療方式也有所區隔。

急性痛：因血液尿酸值忽高忽低而引起

基本上，急性痛屬於典型的痛風，通常會有兩種病兆：

◆患處有紅腫熱的症狀。

◆突然間發生，痛到患者必須跛腳或跳著行走，甚至躺在床上都痛苦難耐。不過，症狀只會維持數天到一、兩週，緩解後就像沒事一樣。這是因血液尿酸值的劇烈起伏所引起，屬於發炎性的痛。所以，對一個血液中尿酸持續維持高點的人來說，還未必會引發急性痛風性關節炎，但當患者因為疲勞、脫水、受傷、壓力上升、生病、喝酒、熬夜、暴飲暴食、劇烈減肥等，造成血液中尿酸含量忽高忽低時，症狀就很容易立刻發作。

▲喝酒、過勞、熬夜，都會造成血液中的尿酸濃度忽高忽低。（圖／路透社）

一般的治療方法是給病人服用消炎止痛的藥物，尤其又以秋水仙素最為有效。因為急性痛風的椎心之痛是源於白血球在吞噬尿酸結晶的時候，會釋放前列腺素到關節中，而秋水仙素可以降低核酸物質的分裂，所以能迅速減輕病人的疼痛。

此外，秋水仙素在治療其他類似的疼痛疾病方面，幾乎沒有任何療效，所以也用作鑑別診斷，藉此幫助醫師確認患者是否為痛風，而非蜂窩性組織炎、類風風濕性關節炎、扭傷......等也有紅腫、熱症狀的類似疾病。

慢性痛：控制好尿酸值就不用一輩子吃藥

由於痛風性關節炎不痛的時候，幾乎沒有任何其他的症狀，所以有很多患者在疼痛消解後便輕忽大意，然而，痛風性關節炎後續若沒有妥善處理，引發的後果是很嚴重的。正因為痛風性關節炎對關節的影響，不只是關節外觀凸出一塊而已，它還會侵蝕關節，造成退化性關節炎。

嚴重的話，關節甚至很可能會潰爛，整個功能被破壞殆盡，到最後只能進行關節融合術補救，而且從內科的觀點來看，痛風性關節炎甚至有可能造成腎功能衰竭。所以，針對慢性痛風性關節炎的治療，一定要從根本的控制尿酸值做起。然而，很多人希望能根治，卻又害怕長期服用藥物會傷身體，所以諱疾忌醫或尋求某些民間療法。

由於痛風是體質與生活型態的混合表現，想要依靠所謂民俗療法改變遺傳基因，或根治容易罹患痛風的體質，實在有點異想天開。相對地，怕降尿酸藥物傷害身體，而不去積極治療自己的慢性痛風也是錯誤觀念，其實並非患者有痛風就必須一輩子吃降尿酸藥，如果患者改變生活型態，並配合降尿酸的藥物，讓血中尿酸值持續維持良好，之後可能就可以停止服用。

▼尿酸沉澱在關節處變成「痛風石」，嚴重會導致關節炎及腎衰竭。（圖／時報出版提供）

改變生活型態，痛風也能醫得好

人體是經過數十萬年的演進而成為現在的型態，其設計原本就不是要讓我們承受現代飲食中這麼高的普林量，所以飲食控制對痛風性關節炎的治療，當然是有必要的，但很多人談到痛風，往往只談飲食控制，其他的就不管。其實，飲食控制只是生活型態改變的一個面向而已。

甚至有研究認為，一般飲食與嚴謹飲食控制之間，尿酸的改變僅在1mg/dL 之譜，因此良好的生活型態，多喝水、不過度疲勞及過度運動或熬夜或突然大吃大喝，可能還更重要。除了慢性痛患者外，急性痛患者雖在發病後獲得治療，但是為了避免往後再度復發，或產生腎臟衰竭、關節退化等可能的併發症，都不能忽略定期追蹤血液中尿酸值。

急性與慢性兩者的治療都不能偏廢，循序漸進、按部就班，痛風性關節炎才可能得到完整的醫療照顧。

痛風性關性炎的預防與治療應該要從多個面向來看，清淡飲食、多喝水，再配合運動，一定是首要良方；如果患者的體質是長期高尿酸血症的型態，就要考慮長期吃降尿酸的藥，急性發作的時候利用秋水仙素跟消炎藥，來改善短期生活品質。

本文摘自《自己的腳痛自己救》／朱家宏（台中行健骨科診所院長）／時報出版