愛吃內臟...手腳長出「痛風石」！嚴重侵蝕骨頭、腎衰竭

▲內臟類食物尿酸物質高，吃多容易引起痛風。（圖／時報出版提供）

記者謝承恩／綜合報導

小心痛風發作！當吃多高普林食物，血中尿酸濃提增高，會在手指、手肘、腳踝等關節，長出「痛風石」，專家指出，不去理會這些尿酸結晶，還可能會產生急性、慢性痛風性關節炎，導致關結侵蝕、退化，甚至引發腎衰竭！

足踝外科名醫朱家宏於《自己的腳痛自己救》一書中指出，痛風性關節炎跟「風」一點關係也沒有，而是一種新陳代謝性的疾病。由於尿酸的物質多來自普林──存在於每個細胞核中，因此細胞核含量大的食物，比如種子類、內臟類所含的普林當然也會比較高，所以吃下這些食物後，人體將普林代謝為尿酸，血中尿酸就會升高，形成痛風。

此外，由於尿酸生成的來源不只是食物，一部份來自於身體自然的代謝。因此就算都不吃含普林的食物，尿酸在人體血液中還是會有一定的含量。正常的情況下，尿酸是溶解在血液中，但是當血液中尿酸納過高、人體無法正常代謝，就會解析成結晶，形成「痛風石」。

▲腳指關節形成痛風石，切開傷口流出的液體猶如石灰水。（圖／時報出版提供）

然而，痛風石並不像我們一般所想像的「石頭」，反而比較像粉筆，硬度也差不多，碾碎後就像粉筆灰一樣，常常會沈澱在關節部位，就是痛風性關節炎。痛風石就像「骨頭裡的粉筆灰」；往往一切開傷口，痛風石就會像石灰水一樣地流出來。

那為什麼尿酸結晶會特別容易沉澱在手指、手肘、腳踝、腳趾、膝蓋等關節部位呢？這是由於關節體溫較低，就像將糖放進冰水中攪拌半天也無法溶解的原理一樣，所以不只是關節，只要是人體末端體溫比較低的位置，都有沉澱的可能，例如耳朵、腳底板、屁股......等。我曾有位病人的耳廓長滿一粒粒白色的尿酸結晶，好像青春痘一樣。

痛風性關節炎以往被稱為「帝王病」、「富貴病」，隨著時代進步，現代人飲食改變，痛風不再是貴族的專利，不但愈來愈普遍，罹患的年齡層也逐年降低，甚至國中生便有症狀產生。痛風性關節炎大致上可分為急性痛風發作與慢性高尿酸血症兩種，針對兩者的不同，治療方式也有所區隔。

▲痛風性關節炎會不斷侵蝕骨頭，造成關節退化。（圖／翻攝自pixabay）

針對慢性患者通常會給予降尿酸的藥物，但這類藥物用在急性期，不但無法解決急性發炎所產生的疼痛，還可能造成血液中尿酸值波動更加劇烈，反而使病情加重。

所以，痛風必須先認清病症的屬性本質才能對症下藥，也才不會因為一時疼痛消減，便錯估痛風性關節炎的嚴重性，放任這骨頭裡的粉筆灰繼續無警覺性地侵蝕關節。等到你發現時，可能已經造成關節退化，甚至引發腎衰竭，因此絕對輕忽不得。