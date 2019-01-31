眼睛被藍光烤熟！高中生日滑手機4小時「竟得白內障」

▲手機跟平板中的藍光對眼睛很傷。（圖／pakutaso）

記者謝承恩／綜合報導

年輕低頭族要注意了，原本50歲以上才可能罹患的白內障，最近出現年輕化的趨勢，新竹地區一名18歲的高中生，平常每天滑手機超過4個小時，最近視力模糊就醫後發現，他竟罹患早發性的白內障。

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，手機或平板的藍光，是一種高能量的光源，長時間照射，使得蛋白質組成的水晶體，就好像被慢慢加溫一樣變白濁，由於白內障無法靠服藥或保健治癒，只有動手術換水晶體後才會恢復視力。

陳瑩山提醒民眾，農曆春節期間不要過度使用手機、平板、電腦等3C產品，否則容易造成頭痛、眼睛痠，小孩子假性近視增加或上述的白內障症狀，對視力保健來說都是不小的傷害。

▲男子天天吃燒酒雞，左眼開始出現飛蚊影子。（圖／記者陳世昌攝）

民眾也需注意春節期間的飲食！陳瑩山表示，過去有名原本視力正常的38歲男子，平常會喝酒、抽菸也一天半包，就在一個月前連續幾天吃燒酒雞後，左眼感覺有飛蚊在眼前，就醫後確診是飛蚊症，經過治療目前已經逐漸恢復正常。

醫師提醒，年節期間注意控制三高，並建議應多吃護眼食物，像是深綠、橘黃色蔬菜，如菠菜、紅蘿蔔等，也建議吃魚油，魚油中有豐富Omega-3，可避免血管阻塞，也要避免吃太鹹或太甜的飲食。