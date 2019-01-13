半年狂鏟16公斤！「豆芽減肥法」菜單曝光了　營養師也超愛



▲豆芽菜不僅營養價值豐富，低熱量又有飽足感適合減肥時食用。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／採訪報導

偶像團體出身的藝人蔣偉文，愛吃懂吃喜歡下廚，不僅主持節目還出書，但也因為難敵美食誘惑，曾自曝一年內體重狂飆16公斤，胖到只剩一條褲子可以穿，才下定決心運動減肥。他以海鮮取代肉類，且用大量豆芽菜替代澱粉，半年內從差點破百的體重瘦回83公斤，減肥菜單曝光。營養師趙函穎坦言自己也超愛，並分享豆芽菜「有多營養」，多吃能改善便秘，還有助減重哦！

蔣偉文除了多運動及禁甜食、油炸物及多喝水，掌握早餐正常吃，午、晚餐全吃蔬菜海鮮，減少澱粉攝取，並將肉類改為海鮮，一肚子餓就大量吃蔬菜「一餐吃到兩三株花椰菜也是常有的事」。倘若真的很想吃澱粉，他會買一大包豆芽菜，加橄欖油熱炒，愛用調味料悶煮讓口感變軟像麵條，還能加菜加蝦仁變成義大利麵。此外，他還利用味噌做為醬料自製豆芽菜漢堡排，並且用豆芽菜主魚湯等各式豆芽菜料理。

「豆芽菜減重」不只讓蔣偉文狂甩16公斤，有媒體報導，港星黃秋生也靠吃綠豆芽在一個月裡爆瘦15公斤！對此，晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎營養師，根據蔣偉文減重法提出看法，她認為需依照個人體質，減肥期間仍要適量攝取「好的澱粉」，因此建議可先將白米飯改為粗纖維澱粉，如地瓜、南瓜、玉米及馬鈴薯等。而在午、晚餐時選擇相對低脂的海鮮及富含膳食纖維、能增添飽足感的蔬菜替代，也是很聰明的做法。



▲黃豆芽蛋白質及脂質含量略高，但熱量僅34大卡，對控制體重者而言是很棒選擇。（示意圖／Pixabay）

趙函穎說，豆芽有分為黃豆芽及綠豆芽，一般人所指的豆芽菜以綠豆芽為主，但她提醒網友，黃豆屬蛋豆魚肉類的蛋白質，而綠豆屬於主食澱粉類，「雖然它們長出來的芽菜分類上都是蔬菜， 但營養價值上黃豆芽的蛋白質和脂質會略微高一點」。黃豆芽富含膳食纖維，平均每100公克熱量僅34大卡，對於需要控制體重或補充膳食纖維者可說是很棒的蔬菜，每100公克裡還含有577微克的β-胡蘿蔔素及111ug的葉酸。

反觀由澱粉類綠豆所蛻變而來的綠豆芽，熱量與黃豆芽一樣很低！趙函穎說，平均100公克熱量約24大卡，幾乎不含脂肪，且同時能提供豐富膳食纖維，每100公克裡還含有128毫克的鉀離子、52毫克的鈣離子等礦物質，及7.1毫克的維生素C。綠豆芽的膳食纖維及營養價值皆擊潰白飯，在增加飽足感的同時，又能補足營養。



▲注重營養的趙函穎營養師，熱愛美食和健身。（圖／翻攝自趙函穎營養師IG）

針對藝人蔣偉文的減肥菜單，趙函穎認為無論是清炒、豆芽菜炒肉絲，或是以豆芽取代口感相似的麵條，都是挺好的選擇。她坦言自己平常也喜歡吃綠豆芽，「因為在膳食纖維含量真的非常高，每100公克就含有1.3公克膳食纖維，很有飽足感」。她也建議，民眾在午、晚餐時能多吃點豆芽菜，對於排便及減重很有幫助，但前提是得像蔣偉文一樣，無視油炸物及甜食的誘惑，多喝水及保持運動好習慣，想瘦絕對不是夢。

在豆芽菜的挑選上，趙函穎也說，過去有不肖業者為讓芽菜能擁有好賣相，會添加漂白水或消毒水時有所聞，她也建議在選購芽菜時，應選顏色自然不過白者，也要聞聞看芽菜是否有散發出消毒水的刺鼻氣味，再來是留意芽菜有沒有芽鬚，如果芽菜本身長得飽滿卻沒有鬚根，要小心可能是黑心業者濫用荷爾蒙，加速芽菜生長所導致。

諮詢專家：趙函穎營養師，現任晨光健康營養專科諮詢中心院長。專長為女性營養專科、減肥瘦身專科、孕期營養、兒童成長、癌症調理、個人專屬身心平衡營養菜單設計。趙函穎營養師部落格、IG