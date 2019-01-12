臨死前...網友「最後悔的事Top20」！嫁錯人排第5　你中了幾項

點評: 第2名，小編到現在還在後悔...



▲如果沒有明天，你的人生中會最後悔錯過哪些事？（圖／達志／示意圖）



網搜小組／綜合報導

《櫻桃小丸子》姐姐櫻美子曾說「人生，就是不斷的在後悔」，在這看似很長，卻又轉眼即逝的一生中，有些事情如果當下不做，一旦錯過了才說「早知道...」，悔不當初也於事無補。DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，在網友們心中「最後悔的事情Top20」，仍要奉勸大家把握當下，如果沒有明天，臨終前也別讓自己留下遺憾。

網友認為「人生最後悔的事Top20」：

第20名：沒有盡力行善幫助別人

第19名：喝太多酒

第18名：曾經向霸凌低頭

第17名：沒能勇於挑戰

第16名：對許多事情過於自信

第15名：一輩子都沒有結婚

第14名：沒有給自己足夠的休息時間

第13名：做過對不起良心的錯事

第12名：沒有盡情享受美食

第11名：沒用心學一種外語



▲很多社會新鮮人，踏入職場第一件事就是後悔選錯系。（圖／達志／示意圖）

第10名：選錯大學科系

一踏入職場，許多網友最先後悔的就是大學念錯系，也常常抱怨無法學以致用，雖然大學所學與一個人的成就無絕對關係，但這種小小後悔總會時不時冒出來。

第9名：讀書不夠努力

你是否也有在就學階段，常常質疑「唸這個要幹嘛，以後又用不到」，但當某天你真的需要時，才發現倘若當初肯多學一點，現在就不用這麼辛苦了。

第8名：想旅行的地方卻沒去

在每個網友心裡，一定都有想去探訪的國度，但卻常常因為種種現實考量而放棄，最想去的地方終究沒去，直到自己老了走不動了，才在後悔當年生龍活虎時怎沒能為自己衝一次。

﻿第7名：失去健康

許多人年輕時為了打拚賺錢，用健康換取名利、地位，但在晚年卻沒有福氣享受，臨終前才意識到「金錢買不到健康」，失去健康，縱使擁有天下也是枉然。



▲為了工作錯過姻緣、與家人朋友相聚的時光，值得嗎？（圖／視覺中國）

第6名：投注太多精力在工作

身為工作狂的你，也曾因為忙於工作而錯失一段好姻緣、與老朋友歡聚的時刻，或是好好陪伴家人嗎？直到離開崗位後，才發現工作佔據你人生中太多時間。



第5名：嫁錯人

雖然離婚協議書一張紙輕輕一簽，就能了結這段讓人勞心傷神的緣分，但曾經付出的真心誠意、青春都將付諸流水，就算要再鼓起勇氣談下一段戀愛，也要一段時間先治療心裡的傷。

第4名：沒能談一段深刻戀愛

有些網友們苦嘆活了一輩子都沒能談上一場刻骨銘心的戀愛，始終遇不到那個讓自己掏心掏肺、無怨於悔付出的「對的人」，看著偶像劇裡主角們愛得轟轟烈烈，不禁鼻酸。

第3名：沒有實現夢想中的生活

受到現實的壓迫，人們總在「夢想與麵包」裡掙扎，然而在感嘆自己人生走到盡頭時，卻沒能過上年輕時夢想的生活。也無論那夢想有多美，總會因為庸庸碌碌的生活，而讓實現的順位不斷被往後挪，最終成為遺憾。



▲在至親離開前，都沒有和他說出「我愛你」，恐留下一輩子遺憾。（圖／達志／示意圖）

第2名：沒能在親人在世時說聲「我愛你」

愛要即時！很多網友因為害羞、覺得難為情，總把對至親的愛放心裡而不敢開口，甚至沒有時間多陪陪他們。直到親人離世後，才後悔「當初怎麼沒好好說愛他」，留下一輩子的遺憾。

第1名：沒和朋友保持聯絡

有些朋友因為工作、生活而漸漸淡出你的生活圈嗎？兩人沒有不愉快，只是不知道為什麼，就是難拿起手機打給他，或是傳訊息「我們一起吃飯吧」？最讓網友後悔的，是因為自己忙碌而疏於與朋友的聯繫，兩人逐漸形同陌路，最終成為心裡永遠的痛，卻又無法鼓起勇氣弭平。

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