寶貝對不起！「道歉完繼續偷吃」渣男星座Top5　這種鬼話妳敢信



▲你天生就是「愛玩」的星座嗎？總是讓另一半難過卻死性不改？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

有些人被抓到偷吃的時候，態度往往都會表現出相當程度的歉意，大哭、下跪或是種種不同的懺悔，可是在懺悔完、保證自己絕對不會再偷吃之後沒多久，卻又開始管不住自己、開始又向外偷吃劈腿，同樣的無限迴圈一直重覆，讓某些人覺得實在是無奈又頭痛，哪些星座的人在談戀愛的時候容易有這種情形呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

★雙子座：

嘴巴上說的話是那一瞬間心裡想說的話，下一個瞬間就是另外一回事。

雙子座的腦筋很靈活，不會因為談戀愛就停止運轉，而這也是一個遊戲愛情的星座，當然不見得是每個雙子座都一定會偷吃，往往雙子座本身偷吃的技術一直都是很高超的，也不怎麼容易被抓到，加上他們有時很愛交朋友搞曖昧，哪些是曖昧、哪些是朋友、哪些又是正在偷吃中全都混在一起，往往也都令人有種霧裡看花的感覺。

真的被抓到了、有百分百確切的證據，雙子座賴都賴不掉的時候，雙子座還是會道歉的，倒不能說雙子座很會演，而是在那個當下的雙子座如果想要保住這段愛情，那麼雙子座會用盡渾身解數，他們的三寸不爛之舌加上很會看風向、很懂察顏觀色的腦袋，通常也都能夠讓對方覺得雙子座本身是真心在道歉的。

嚴格來說，雙子座本身其實在那個當下是真的覺得自己做錯事，才會很努力的去挽回，問題是在於把這段關係挽回了之後，過了一段時間，有些雙子座就容易故態復萌。

會讓雙子座想偷吃絕對不是沒有原因，往往都是這段原本的感情可能已經不再有趣，而這個雙子座也還沒有到想要穩定下來的地步，他們就會想辦法去找樂子，加上原本雙子座就是交遊廣闊類型，向外的機會不是沒有，也就容易再度演變成偷吃的情況。

想要走向穩定的雙子座其實會刻意的去拉出一條安全界線，他們很清楚認識朋友或是出去玩都只是找樂子尋開心，不能夠去損及現在這段感情，可是不是每個雙子座都傾向穩定，有些雙子座屬於玩樂心還很重，並沒有那麼期待要穩定下來的話，那麼就容易道完歉、懺完悔，繼續開始他們新的玩樂旅程。

也有些人很疑問，如果雙子座那麼愛玩，那又何必找個對象談戀愛然後劈腿呢？雙子座本來就是希望能夠穩定又想玩樂的星座，穩定太久會無趣、玩太久又覺得很空虛，是矛盾也是一種互補，這只能說是雙子座性格上的特殊需求吧！



▲雙魚男在妳身上得不到愛與被需要，就會向外尋求。（圖／達志／示意圖）

★雙魚座：

只能說是一種很複雜的情緒，「歉疚」是沒有辦法壓制住對愛戀的渴求。

雙魚座向來很需要愛，有時候要形成這種懺悔完還繼續去偷吃的情形，也跟雙魚座感情上的另一半有關──這個另一半似乎沒辦法滿足雙魚座需要被陪伴、需要被愛的感覺，在現在的對象身上找不到或得不到足夠的愛的雙魚座就會想辦法去找新的對象要「愛」，然而，他們對於現在這個對象卻也一定有相當程度的依戀，因此被抓包偷吃的時候就會道歉，聲淚俱下感情真摯，可是道完歉後，還是沒辦法在這個對象身上得到足夠被愛的感覺時，雙魚座就可能又開始去劈腿，就算有歉疚感也一樣。

這並不與「是否真的覺得抱歉」有相關性，而是歉意歸歉意，但是如果愛情的補給不夠的話，雙魚座會有一種哀怨、一種別人無法體會的孤寂，兩相比較的話，雙魚座有時寧可道歉和充滿了歉意，卻並不願意選擇被寂寞給殺死。

有些雙魚座是屬於無法抵抗誘惑的類型，或該說這樣的雙魚座總容易被浪漫的愛戀情境所迷惑，就像掉進了一場美夢一樣，被抓包的時候就是夢醒了過來，可是醒來的現實太過可怕，就會促使雙魚座再掉進另一場美夢裡頭，形成一種無限迴圈、或該說是種惡性循環？

至於為什麼雙魚座不肯乾脆一點先分手，還要這樣偷吃個沒完呢？不少雙魚座是真的很捨不得現在這個對象，也認為目前這樣走進冷淡期或是接收不到足夠愛戀的情況只是個過渡期，只要努力一點或是時間過去後，跟眼前這個對象就可以繼續寫下長長久久的童話，吊詭的是，這樣的雙魚座也只覺得劈腿只是場美夢，不會因此而長長久久，只是暫時愛一下，讓自己感覺被愛。

標準的雙魚語言會告訴你，我很愛我現在這個另一半，我真的覺得非常對不起這個人，我知道我是真的愛這個人的。只是卻沒有辦法因此而讓自己不掉進另一場美夢，這也是許多偷吃成性的雙魚座在愛情性格上很矛盾卻無法解決的部份。

★牡羊座：

偷吃是種一時的衝動，當衝動一來的時候，什麼抱歉都已經不在腦海裡頭。

簡單來說就是熱情來了就什麼都忘了。道歉是一種熱情、偷吃也是，當牡羊座深感抱歉的時候，他們會非常用心、努力、拼了命的跟對方道歉，熊熊烈火般的意志讓人很難去懷疑牡羊座道歉的誠心，加上牡羊座道歉又非常的有誠意，往往也都還滿容易讓另一半接受，因為他們看起來就是一副百分百保證「不會再犯」的樣子。

事實上，這就得要看牡羊座是不是又被熱情沖昏了腦袋，只要腦袋又被沖昏的話，通常也就難免繼續又偷吃，在早期的社會裡頭往往是比較容易發生在牡羊男的身上，不過現代這個社會裡頭，不少牡羊女也會發生這種情形。

只能說牡羊座如果把天生的單線式思考發揮到了極致，就還滿容易發生這種情形，當他們一次只思考一件事，並且在衝動當中完全沒有考慮到可能的後果，或該說是他們根本也沒有想到事情會有什麼展開的狀況，只專注於那個當下的熱情時，就容易發生這種狀況。

思考單純的牡羊座也是屬於還滿好騙的類型，他們是不管到幾歲都還是可以很天真、很容易被灌迷湯被騙，加上如果面對誘惑的同時又被挑起了人性原始的慾望，那麼當然也就是一發不可收拾，也造成了這個很矛盾的情況。

知道自己錯了、非常誠心誠意的道歉，卻又在下一次的誘惑當中輕易的掉進陷阱，或是根本也就管不住自己那顆奔騰的心而又犯錯，偏偏牡羊座本身又是單純的可愛，他們偷吃都還滿容易被發現，因此這樣的無限迴圈就會建立在某些牡羊座的感情世界裡頭，明明知道自己犯了錯，卻又控制不住自己犯錯，道歉、懺悔後又再度迷失，事情也就一再重覆上演相同類似的戲碼。

「我保證不會有下一次，真的！」(萬分超級激動貌)

「每一次你都是這麼說的。」



▲射手男天生就是玩咖，所以就算偷吃後道完歉，不久後又會開始拈花惹草。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

★射手座：

偷吃真的是不對的。然而，其實本來也就沒那麼愛你，只是還不到想分手的時候。

當射手座的玩心還沒停的時候，特別容易發生這種比較負面的情況。射手座還算滿明辨是非，也就是他們很清楚偷吃劈腿當然是不對的，可是射手座有種很詭異的思考模式，也就是跟現在這個對象相處也還算可以，也還沒有鬧到沒辦法處下去，可是其實也沒有那麼樣的愛，或該說跟目前這個看似穩定的對象並沒有那麼樣達到完美的契合，只是並沒有到要分手的地步。

在這裡談論的是比較愛玩型的射手座，他們可能走玩咖路線，並且非常的愛玩戀愛遊戲，這樣的射手座有時候也比較走「自我感覺很良好」的路線，他們的心態有點像是，我今天知道我做錯事，但是可能沒有嚴重到要分手，向對方道歉之後，人生的道路還是要繼續向前走下去，至於之後會不會遇到新的「娛樂」，恐怕那就是未來的事情。

這類的射手座不怎麼喜歡對自己的戀愛設限，他們並沒有太多所謂完美對象的條件，而是比較傾向合則來、不合則去，當然還是會感受到對方的愛，如果被抓到偷吃，這類的射手座當下往往也就是道歉，錯的事就是錯的，他們也沒有什麼好狡辯的，或是根本也就不需要什麼樣的自我辯白，因為根本就是浪費時間，承認錯誤對射手座不困難。

可是如果要因為這樣的錯誤而幫自己架設一個框架，這會讓愛自由的射手座覺得自己很受限，他們就會選擇提分手甩頭就走，但如果戀愛的對象並不會因此對射手座有太多的查勤或是引起太多的爭吵，這反而會讓射手座覺得「留下來也還可以」，雖然不盡然是愛到不願意分開，可是畢竟錯的是自己、對方又如此的包容，那麼就暫時先繼續下去。

只是，本來也就沒有那麼愛，這類的射手座又很愛在外面亂跑到處玩，擦槍走火劈腿偷吃並不困難的情況下，也就容易演變成道完歉、不久後又開始偷吃的情形。

★水瓶座：

你希望聽到我認錯，我就認錯。只要下次不要被抓到就好了吧？

只能說這類的水瓶座對於愛情的處理態度非常的特別，特別到令人嘆為觀止的地步。這類的水瓶座對於曖昧或偷情有著一定程度的需求，卻不會因此想要跟現在的戀愛對象分手，有點像是覺得口渴隨便買個飲料喝，問題是他們明明身上就帶著一瓶白開水一樣。

這一類的水瓶座其實還滿賊的，他們深知自己喜歡玩戀愛的感覺，可是卻又覺得現在這個對象很好、好好相處的話可以走很長久，問題是身邊的誘惑還不少，可以的話水瓶座也還是偶爾想要玩玩，而且，這一類的水瓶座有種特殊的戀愛思考，他們不見得反對一個茶壺只能配一個茶杯，可是他們覺得偶爾不小心的偷吃是一種人性正常的表現。

沒有人是完美的，水瓶座知道自己身邊這個對象很好，可是總也不是十全十美，所以會去找一些有互補作用的曖昧對象偷個情或劈個腿，還有更加特殊的水瓶座，他們會想要試試跟很「奧妙」的對象談戀愛試看看，像是如果自己身邊的情人是個正妹或型男，有的水瓶座劈腿的對象卻會是令人傻眼、一般人無法承受的恐龍級對象，實在也根本摸不清水瓶座在想什麼。

身邊有不錯的好對象當然就不想要分手，如果認錯可以保住這段感情，水瓶座就會道歉認錯，不過這一類的水瓶座比較偏向是，對方希望的認錯模式是怎樣，水瓶座如果能做到就一定會盡量去做到，可是是不是真的有悔不當初的感覺或是有真心的歉意，那根本就是另外的一回事。

這是凡人無法理解的思考模式：他們不覺得要劈很多腿或擁有很多才是種快樂，可是如果劈腿也不是一件罪大惡極的事，這只是人性的一環。所以偶爾偷吃對於這一類的水瓶座來說，他們根本就覺得無所謂，反正並不是要多認真去經營另一段新的感情，只是偶爾玩玩、做做實驗、或是開心一下而已，加上運氣不好被抓包，那就先好好道歉穩住目前的戀情，然後下次不要被抓到就好了。

沒有不愛，只是偶爾玩玩，被抓到就是道歉，如果對方要的是個道歉或懺悔的話，那麼就演給對方看吧！反正只要不分手，能力範圍內做得到的就做。但這不代表以後就不會偷吃，道歉和偷吃可以是毫不相關的兩回事。

本文作者：亞提米斯，星座塔羅專欄作家，亞提米斯相信：每個人都能夠掌握自己的命運、開創自己的未來。美好的未來永遠是要靠自己去開拓的，只要用對方法，幸福就離我們不遠。

本文經授權轉自：月光下的占星塔羅