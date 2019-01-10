愛到卡慘死！「天生工具人命」星座Top5　虐他千遍仍待妳像初戀



▲對於喜歡的女生總是全心全意付出，卻只有淪當工具人的命嗎？（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導

有句話說「愛到卡慘死」，為了看心儀對象露出一抹微笑，「工具人」們總是赴湯蹈火在所不惜的願意為對方做牛做馬，不畏風雨送三餐、溫馨接送情，生理期衛生棉、熱可可缺一不可。然而回歸現實，在12星座中誰的感情路如此乖舛，只能淪為被當工具人濫用的命？《Dailyview網路溫度計》利用《KEYPO大數據關鍵引擎》統整出5大被虐千遍不厭倦的工具人星座，你哭哭上榜嗎？



第5名：水瓶座

天生個性隨和又慷慨不計較的水瓶座，就算口袋不深，但在經濟能力範圍內，興致一來就會請朋友吃飯，不過也因為這種「大方」的特質，常被身邊朋友吃死死，常常搭便車、 拗東拗西，常常吃了虧成為冤大頭都不知道。

第4名：天秤座

天秤座同樣不愛計較，也常常陷入被利用的「工具人危機」，在現實生活中無論是對愛人或朋友，他們都會替對方找藉口，認為對方沒錯，只是自己不懂得拒絕。一旦面對喜歡的人就會付出自己的全部而無法自拔，對方如果不喜歡，仍不會強迫，理應讓他們享有自由。



▲獅子座雖然高傲，但只要真的煞到妳，就會把你當皇后寵愛。（示意圖／取自Librestock）

第3名：獅子座

能被獅子喜歡其實是件幸福的事，平時看起來高傲，享受眾人矚目的獅子們只要打從心底認定妳，就會把妳捧在手掌心寵愛。但他們清醒的也很快，只要感覺「沒希望」或是發現更好的獵物，就會說走就走，不甘成為長期工具人。

第2名：金牛座

務實的金牛，討厭不等值的交換，只要墜入情海，就會被吃死死，全心全意成為忠樸，任人差遣，無論是下雨天送傘，想辦法扮醜只為博得心儀對象一抹微笑，他們都不求回報，只要獲得妳小小恩惠，就足以讓他們繼續當稱職工作人。

第1名：射手座

樂觀射手，明明大多是帥哥或是美女臉孔，但卻淪為備胎首選，愛用熱臉貼別人冷屁股，愛情路走得坎坷。但在射手的愛情觀裡的確出現很大的Bug，他們很在意自己想法和價值觀是否被另一半接受，但卻忽略了對方想要什麼，以及對事情的感受與看法。