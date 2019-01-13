愛抱怨又愛插嘴！12星座「一個動作讓朋友爆氣」你也常耍白目？



▲在你身邊也有一個常常讓你生氣的朋友嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

國際中心／綜合報導



網友們，你和朋友相處過程中，是否也曾有明覺得自己沒做錯事，卻不小心惹到對方的經驗嗎？因為人生而個性不同，生氣的點自然也不同，平時看起來無傷大雅的小舉動，卻可能是對方人生裡的大地雷。國外網站《Yourtango》就分析出12星座「讓人感到不被尊重」的日常舉動，這些看在你眼裡根本沒什麼的小事，卻能讓朋友氣上一整天。

1.牡羊座

牡羊座有時果斷做了一個決定，卻沒有站在他人的角度聽取意見或顧慮他人的心情，容易讓人感覺你不尊重人，你的快速決定讓人感覺你不認為他人提供的想法是有價值的。雖然你不是故意的，只是習慣依照自己的判斷力做決定，但也因此讓人失望。

2.金牛座

金牛座的人容易放空，因此常被朋友念「你到底有沒有在聽？」，牛牛們給人不重視的感覺，在於當某人在講話時他們不太專心或只專注在滑手機上，他們所言對你來說可能不太重要，「牛牛們認為有更重要事情需要關注」，當發生這種情況時，會讓身邊朋友覺得被貶低，因此記得下次交談時給予充分關注才是基本的禮貌。

3.雙子座

雙子是個聰明人，懂得自己要什麼，但在達到目的過程中，也很容易惹得朋友氣噗噗，你們很容易忽略朋友在意的事情，給人感到不安全感，但其實雙子只是習慣專注於事物本身，以至於忽視了友情。



▲巨蟹座常常自己說了什麼話又忘記，讓人好想翻白眼。（示意圖／記者李佳蓉攝）

4.巨蟹座

巨蟹座常因為在不自覺的情況說出某些話而又忘記，因此常給人一種「隨口說說」不用太認真的感覺，也因此朋友們下意識的會把你說的話當耳邊風，常被人認定是不守信用，但事實上並非如此，只是比較健忘而已。

5.獅子座

獅子座總是流露出一種居高臨下的感覺，事事對你們來說無關緊要，也給人一種距離感。即使面對老朋友，你也是一副不在意的模樣，但事實上並非是你不在乎友情，只是身為獅子展露自信與霸氣的方式，別人無法理解。

6.處女座

大家對於處女座的人的印象大多停留在完美主義、有潔癖上面，在朋友眼裡你個性豪爽好親近，但很多時候你的傲慢又輕蔑的「笑聲」可能會不小心傷害到別人，讓朋友們覺得自己沒有被認真對待。

7.天秤座

天秤座很懂社交，但也因此容易說三道四討論別人，沒有意識到因愛講八卦而貶低他人，會消除他人為自己辯解的能力，有時熱心Update週遭朋友的近況，也會讓注重隱私的人覺得自己不被重視，可能一不小心把秘密說溜嘴，全天下都知道了。

8.天蠍座

天蠍加入一個團體時不太會主動與人交談，給人一種冷漠的感覺，但其實這樣「太做自己」反而會讓場面很尷尬，因為明明身處必須聊天的社交場合，你卻覺得不必浪費時間與人交談，還會給人一種熱臉貼冷屁股的感覺，反而會讓朋友離你遠去。



▲射手座時間觀念差，對越重要的朋友越容易遲到。（示意圖／取自librestock網站）

9.射手座

射手座時間觀念很差，對於自己的遲到總覺得無關緊要。對於注重時間觀念的人來說，你們總愛拖拖拉拉，且越是重要的朋友你們越敢遲到，因為覺得總得用心準備在與重要朋友的每一次約會上。

10.摩羯座

摩羯座在遇到朋友時，很容易開啟「演講模式」滔滔不絕的分享生活瑣事，且會覺得自己要說的都是重要事，但卻常被解讀為在抱怨。而當別人講話時，你還會打斷，試圖將話題回到自己身上，讓人感覺不是滋味。

11.水瓶座

水瓶態度非常傲慢，且每當覺得自己受到攻擊時，會將自己視為弱勢，用言語反擊，無形中毀滅一段友誼，因為朋友們只是說出別人不敢言的「內心話」，卻要被你侮辱。

12.雙魚座

雙魚雖然心思細膩，但在對待和別人借來的物品時，卻不是如此，常常把朋友熱情借你的東西弄髒、搞到缺一角，讓物主超生氣。或許朋友看來是你不愛惜，但你只想說是自己不拘小節沒注意罷了。