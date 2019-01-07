「洗手間測試」她1天怒分手！能否從曖昧→情侶靠這招全看破

點評: 只為自己想的就不用給機會了啦！



▲對方是否能從曖昧對象進階成為另一半，靠「洗手間測試」全看破。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／Mr.6



有一位女性朋友，本身是情場老手，某次聊天，她說，她可以從「上洗手間」這個小小的動作，看出一個新伴侶是否可以交往。

嘩，有這麼神？

「對，洗手間，」她說：「男女朋友一起出外旅行，絕對會輪流去上洗手間，一個人上洗手間，另一個在外面等。」

她繼續說明。

「洗手間這個東西，需要的時候，很需要『它』，不需要的時候，又不想看到『它』，」她說：「所以，從中可看出對方到底會不會關心你，還是比較關心他自己。」

啊？

什麼意思？

她舉了一個「神案例」，是她和一位曖眛到已經倆人約會快要變成情侶的男子，如何因為一次上洗手間，「看透」這男的醜惡一面，創下她史上「最快分手」的案例。

那一次，一起吃完飯，那男的先去上洗手間，她留在餐廳座位等。

男子回來後，她說，她也要上洗手間！

沒想到，他竟然微微變臉了。

「妳剛剛為何不上？」他說。

「因為你剛剛去上，我幫你顧包包，你忘了嗎？」她說。

「哪有？」他質疑。

「我幫你顧包包，讓你去上洗手間，你真的忘了嗎？」為了確定，她再問一次。

「我真的忘記了。」他不悅的說：「那你趕快去上，愈快愈好，我自己先去逛其他的店，回來再call我。」

她聽了，拎著她自己的大包小包，進入洗手間，心中有數。下山後，她就和這男的提出分手，創下她史上最短的戀情（不到一天）。



▲男子因為自己想得多，也因此讓女子交往一天就憤而提分手。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

問她，怎麼看得出這男的有問題？

她是這樣回答的──

「從洗手間能看的出，對方『為你』想得多，還是『為自己』想得多。」她說：「他自己上洗手間，根本不在意我在哪裡。輪到我要上洗手間，他只在意他自己要怎麼打發時間。」

原來如此。

這個男子因為一個洗手間，就「露餡」了：他自己急得要上洗手間，就衝了，把對方丟在任何一處都沒關係，也渾然不覺她在為他顧包包，而等到輪到她急得要上洗手間？他卻不耐煩，急著安排自己的時間。」

無論他／她多會「做」，都只是表面功夫，真的要看的，是他會不會為你「想」。

「你」需要的時候，他會去為你想。

「他」需要的時候，他也為為你想！

這就是伴侶第一次出遊最簡單的「洗手間測試」。回想一下，你也有類似的經驗嗎？

本文經授權轉自：Mr.6【情侶約會的「洗手間測試」：馬上看出對方是不是真的關心你】