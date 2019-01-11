女大生驚天一擦...「帶血麵筋」掉下來！婦產科醫：是OO殘留物



▲女大生生理期後與男友愛愛導致出血，就醫後治療後下體竟掉出「帶血麵筋」嚇壞她。（圖／《Dcard》原PO授權提供，下同，未經同意請勿任意翻攝。）

記者李佳蓉／採訪報導

下體掉出不明物體超嚇人！一名女大生在《Dcard》PO文，指出在經期剛結束後和男友愛愛隔天下體出血，連續2天出血狀態呈現鮮紅色→咖啡色，她不以為意，自曝在出血時仍「不乖」，直到男友發現流血才就醫。她按醫囑服藥、塞紗布和使用陰道塞劑，血量明顯減少，但4天後如廁竟擦到一塊「帶血麵筋」當場嚇傻，緊急上網詢問網友。對此，台灣婦產科名醫看了秒回「是典型的陰道塞劑殘渣」。

一名女大生3日在《Dcard》自曝，去年底27日月經走後和男友愛愛，不知是否使力過大，造成她隔天下體出血，連續兩天看著下體以鮮紅色血→咖啡色血無限循環仍不以為意。即便下體流血，但她仍「不想停機」，直到男友發現流血了才未再繼續，隔天迅速就醫。她說，照超音波並無異常，遵照醫囑服用止血藥、抗生素，當天順便內診塞紗布止血，隔天自行取出，並且使用3天份的陰道塞劑，她乖乖照辦後血量明顯減少。

女大生接著說，直到3日上如廁後擦屁股時竟擦到「一整塊不知道是什麼的東西」，她形容有點像塑膠，質感較薄可用手撕碎，不像是子宮內膜掉出，「我真的嚇到了！」並指出自己從來沒再陰部塞過任何東西，也不是避孕器，且異物另一面還有皺褶且材質不同，因此排除是紗布殘留，手足無措的她PO文尋求網友意見，「如果有知道或經驗的女孩一定要替我解答啊！！！我真的好害怕」。



▲有網友認為像腸子、保險套、子宮內膜，還有人說像包皮，讓原PO哭笑不得。

文章一出，引發4千多名女網友關切，「看起來有點像內臟管道」、「好像腸子...」、「感覺好像麵筋喔」、「你男友會不會帶到兩層阿....一層出來一層在裡面什麼的」、「子宮內膜？快看醫生RRRR」、「快看醫生啊啊啊啊好可怕」、「塞劑導致陰道黴菌感染的組織成紙屑狀」、「第一眼保險套、第二眼包皮」、「怎麼有點像保險套....我沒掉過這麼大塊的子宮內膜過」。

對此，《ETtoday健康雲》採訪高雄醫學大學婦產科教授、台北博仁醫院海扶刀治療中心總監鄭丞傑，他看了一眼秒回「那100%不是子宮內膜，而是一種有點止血功能的陰道炎用藥Albothyl所留下的殘留物，她用的保理寧（Polinin）陰道塞劑殘渣量少體積較小，通常沒有那麼大片，而那片是典型的Albothyl塞劑殘渣，有時會隨經血排出，在門診已看過上千例，非常常見，所以我懷疑她先前曾經被醫師塞入或是自己塞入過Albothyl」。

鄭丞傑解釋，一般性愛後出血原因99%為子宮頸破皮糜爛，剩下1%為子宮頸息肉、子宮頸癌，內診若確診為前者，治療會開立止血劑，有的醫師則會使用止血紗布，而陰道塞劑則用於治療感染發炎。女大生更新後續就醫被診斷為經血堆積造成的「內膜組織剝落」，被他打臉「內膜組織是軟的東西，並非像塞劑外膜是脆的，100%不可能是內膜」。



▲鄭丞傑認為，生理期仍可發生性行為，但要小心可能提生罹患子宮內膜異位的機率。（示意圖／記者李佳蓉攝）

此外，除了出血並無不適症狀的女大生，還被醫師診斷「骨盆腔發炎」而大感驚訝。對此，鄭丞傑解釋，骨盆腔發炎的症狀包括陰道排出大量分泌物、下腹部疼痛、發燒及白血球上升等，而一般在生理期前後抵抗力下降較容易感染發炎，原因分為兩種，一為疏於清潔將肛門附近大腸菌或腸球菌帶往陰道，另一種則是性伴侶未戴保險套「從別人家帶回來」的。

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在生理時發生性行為究竟好不好？鄭丞傑說「可以啊」，並指出好處為能滿足對方需求，不用忍耐多天，第二則能靠高潮舒緩女性經期疼痛；但他也提到壞處最明顯為提升罹患子宮內膜異位的機率，「會把經血沖到骨盆腔，子宮內膜異位機率上升」，第二則為骨盆腔感染機率上升。也提醒女性朋友們務必重視「妹妹」健康，有任何不適仍建議尋求專業醫師治療。

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