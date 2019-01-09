女生別傻了！「5種渣男特質」中1項＝母湯交往　每月都吃土？



▲你也曾交過渣男男友，先從這5點特質觀察才不會受傷。（示意圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

女生們你也常常有種「男人光說不練」的感覺嗎？尤其在經營兩性關係時感受特別明顯，平時只剩一張說甜言蜜語的嘴，但卻找不到值得自己依靠的肩膀，每每在愛情裡遇到問題，只會一味的選擇逃避。國外網站《Elite Daily》就統整出5種「母湯交往」的爛男人類型，如果你約會的對象也有以下5種特質，代表他超級不可靠。

1.對未來空有美好想像

有句話說「坐而言不如起而行」！很多男人常常和你討論著兩人未來藍圖，想和你辦什麼樣的婚禮，生幾個小孩，之後要搬到哪裡去住，計畫聽起來浪漫無比，但卻不見他為了兩人未來存錢，每月都當月光族，求婚戒指也沒買，更別說是買房子了，要小心這種男人交往了會賴著你一輩子。

2.把你的付出視為理所當然

如果在一段感情裡，你付出了75%而他只付出25%，意味著他把你對她的好視為理所當然，這種不想付出、只想等人服侍大多都是不可靠的。而你也不用奢望他會替你多想一點，當你的生日和朋友的聚餐在同一天，可能還會選擇與兄弟同行。

3.你總是最後一個知道他真實的想法

彼此坦誠是兩性關係中很重要的事，擁有開放的溝通渠道，好讓兩人能表達出最真實的自我。但若他仍對你有所保留，很多事情寧可告訴朋友也不肯對你開口，說明他對你無法100%信任，未來若想要依靠這種人還是想想就好。



▲兩人說話毫無交集相處起來超辛苦。（示意圖／CFP）

4.兩人說話毫無交集

在每一段關係裡，明確的溝通至關重要，如果兩人常常傳訊息、對談，但最終卻得不到結論，說明兩人在價值觀上仍存有很大差距，交往等於自討苦吃，因為彼此面對問題卻找不到共識能解決。

5.和他相處你容易情緒失控

當你發現兩人在相處時，你的心情容易浮躁或是難以平靜下來，就是對這段關係發出的警訊，說明了對方是一個不可靠的伴侶，因為你的情緒受對方影響變得連自己都難以掌握。為了避免和渣男交往，請聽聽自己內心最直接的感受，當你失去了享受幸福與歡愉的感覺，請勇敢的說不要。