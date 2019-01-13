1週2次嫌不夠！人夫怨妻「性懶惰」：以前一天2次　讓她超迷失



▲從一天愛愛兩次到一週只剩兩次，讓丈夫心理不平衡。（示意圖／CFP）

撰稿：李佳蓉

諮詢專家：相性幸福健康管理中心／性福導師朱瓊茹

Q：我跟我先生結婚了4年，差不多近5年。我今年28歲。他年紀大我30年的，我們平均的性生活是一星期一到兩次，有時他需要出差可能是2星期一次。他之前都有暗示過性生活不正常，直到今天他很直接說出口，説我對性很懶惰，沒有激情一樣，很少做主動，説我還年輕，為什麼好像對他沒有興趣，他還説跟我結婚以前他是一星期3次，一天裡可以有兩次這樣...他覺得我不能解決這個問題等等，當然我亦覺得是我的問題。我感覺很迷失，不知怎樣辦。



▲女子因被丈夫抱怨「對性很懶惰」因而尋求專家幫忙。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

A：關於女個案與先生性生活不協調之問題，朱瓊茹老師提供以下方向供參考：



1.性愛在妳的生活中有多重要，為什麼？（以1～10分評分，10分是最重要）

朱老師說，藉此能了解自己與老公在觀念上是否有差異性，如果有，可以互相討論、交流有哪些的觀念不同，在不同處上給予尊重並願意做調整。

2.老公覺得性生活頻率太少，認為妳對他沒激情、沒興趣？

關於這一點，老公問題背後可能潛藏著「關係上的不安全感」，可以檢視目前兩人的親密關係是否漸行漸遠？或是少了心靈上的交流？

3. 性溝通：瞭解彼此喜歡的性生活模式，提高性生活品質

例如：視（看到什麼能夠引發情慾）

聽（喜歡什麼音樂、聲音、性話）增加情趣？

嗅（什麼香味）最讓心情放鬆？

觸（如何愛撫、調情）讓雙方能夠投入性愛情境中？

味（吃了什麼、喝了什麼）心情愉悅，提升性慾？



朱老師建議女網友可從以上3點著手探究，若情況未改善，請諮詢專家。