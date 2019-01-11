生理期超亂！16歲壯妹「骨盆淹水到胸部」　醫：長30公分大水瘤



▲長時間亂經，小心身體已經出問題。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導



工作壓力大、生活作息改變，都可能影響女網友們的生理期，但要小心長時間亂經，代表身體健康紅燈已亮起。婦產科醫師黃馨慧分享，曾有一名16歲體型壯碩的妹妹來看診，主述經期很亂，有時兩三個月都沒來，或是一個月血流不停，超音波一照發現她「骨盆→胸部」長了一顆30公分大水瘤，導致她肚子外凸、月經不正常。

黃馨慧說，16歲妹妹就診時主述「月經很亂，有時候兩、三個月都不來，有時候來一個月都不停」，她解釋，當初以為可能是初經剛來，因此導致月經「不準時」還挺常見，但妹妹乍看體型壯碩的、肚子很厚實，因此決定先以超音波檢查是否有結構異常，「探頭一放上去，發現她從骨盆腔到胸部（下緣胸骨處）這邊，長了一顆30公分大的水瘤」，也因這顆水瘤導致妹妹月經不順，肚子變大。



▲黃馨慧說16歲妹妹長了30公分水瘤，從骨盆腔長到胸部。（圖／翻攝自《醫師好辣》Youtube）

黃馨慧解釋，門診中也替她做了腫瘤指數的檢查，除了水瘤外並無腹水，而質地應也只有水在裡頭，「所以覺得它應該是良性」，但礙於30公分水瘤體積過大，因此建議開刀拿除。所幸術後4、5個月妹妹生理期恢復正常，「但妹妹還是壯壯的，可能對月經還是會有影響，後來有回來定期追蹤」。

肚子變大除了腫瘤外，還可能是腹水，黃馨慧接著說，曾有一名50多歲阿姨，自述半年內體重掉了4、5公斤，雖然變瘦但肚子卻沒變小，就醫檢查發現「滿肚子都腹水」醫師驚覺有異。「抽出來發現惡性腹水」，她說開刀發現阿姨整個腹膜長了一顆一顆很多小小的腫瘤，為「原發性腹膜癌」，不太常見，且一發現通常都是比較晚期的。網友們務必小心小症狀可能是身體在求救，不可不慎。



