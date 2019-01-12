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只能自己取暖！2019「注定當單身狗」星座Top5　你好衰上榜？

點評:只能幫QQ...
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滑手機,無聊,厭世。（圖／記者李佳蓉攝）
▲2019注定單身的星座，你有上榜嗎？（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

2018感情卦蛋的單身網友們，滿心歡喜的在新的一年換新髮型、添購新衣，就是希望能在2019年桃花朵朵開，好想有個伴在天冷時取暖？但別瞎忙了，因為根據《DailyView網路溫度計》運用《KEYPO大數據關鍵引擎》大調查，揪出感情運超乖舛，只能享受孤獨的「單身狗星座Top5」，看來今年冬天只能自己取暖了。

第5名： 處女座
天生追求完美主義的處女座，並非條件不好，而是本身眼光太～高了，才會落得這步田地。再加上擁有高顏質、身材好、個性和善的對象，追求者滿街跑，除非你本身就是天菜、男神，或是富二代，否則這樣人人稱羨的完美伴侶怎會輪到你勒？

第4名：牡羊座
牡羊陽光開朗的個性深得異性心，但悲劇的是，他／她們一遇到心儀對象，就會「失控」，難以拿捏熱情尺度，一不小心就會太瘋癲，幼稚、貪玩模樣展露無疑。

單身,滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）
▲射手座給人花心的感覺，讓人避之唯恐不及，單身也是自然。（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

第3名：射手座
很多網友對於射手的第一印象就是花心，一看到就跑得遠遠的，使他／她們成為一隻隻單身狗，明明異性緣很好，卻都沒下文。但千萬別怪人不給射手機會，因為對於個性玩世不恭、自由奔放的射手來說，99%的網友們都駕馭不了啊。

第2名：獅子座
獅子才華洋溢，天生就喜歡成為眾人矚目的焦點，因此難掩傲氣、自大。獅子們很少主動喜歡別人，遇到沒把握的對象絕不積極進攻，畢竟面子也是要顧的！但也因為拖磨多年，導致最後「擇偶條件」隨著年紀而開始妥協。

第1名：雙魚座
雙魚的個性天生浪漫、心思細膩、鬼點子又多，但不知道為什麼在喜歡的對象面前就會變得很笨，常犯些低級失誤讓人傻眼，不只講話難聽，就連笑話都不好笑。會出現這種窘境，都是因為雙魚太在意對方想法，以至於常常語無倫次，也因此最後覺得還是單身比較自在。

關鍵字： 兩性 愛情健康 單身 運勢 星座 DailyView網路溫度計
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