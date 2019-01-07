喝酒易臉紅！恐增食道癌風險

撰文／高毓霠、圖片來源／shutterstock

你是愛喝酒，又容易臉紅的人嗎？過去，常有人以「喝酒臉會不會紅」，來評斷代謝、肝功能和酒量的好壞，認為「喝酒臉紅是肝功能代謝好」，但這個觀念是錯的！國民健康署提出警告，喝酒臉紅並非保護色，而是代表酒精代謝不良基因缺陷的「警告色」！

半數國人解酒基因變異，罹癌風險高

誘發食道癌的危險因子，絕大多數和飲食習慣有關，最重要的3個危險因子是喝酒、抽菸、嚼檳榔，當菸酒、檳榔不離口，食道癌風險明顯提升數十倍。其中，長期飲酒，尤其是烈酒，不僅會剌激口腔、咽喉、食道及胃部黏膜易造成急慢性發炎外，酒精的代謝產物乙醛，具有致癌的特性，更須格外謹慎。

國泰綜合醫院腸胃內科專任主治醫師陳信佑指出，「一喝酒就臉紅」的人，通常體內可能缺乏一種代謝酒精的酵素，甚至罹患食道癌風險會比正常人高出14倍。根據美國史丹佛大學研究發現，全世界以亞洲人種特別容易具有這種基因突變，其中臺灣人酒精代謝基因缺陷率高居世界第一。陳信佑說，在臺灣，約有半數的國人有解酒基因變異，約每2人中，就有1人有此症狀，而代謝酒精的乙醛去氫酶功能差，會讓我們沒有辦法代謝酒精產生的一些毒素，導致乙醛容易累積體內致癌。

他接著說明，酒精進入人體後，會先由乙醇去氫酶（ADH）代謝成有毒的乙醛，再由乙醛去氫酶（ALDH2）代謝成無毒的醋酸。 當身體缺乏ALDH2，會導致清除乙醛速度變緩慢，造成血液中乙醛濃度升高。而乙醛被世界衛生組織（WHO）列為一級致癌物，如果基因缺損、缺乏ALDH2，將導致乙醛無法代謝而累積在體內，造成臉紅、心跳加快、嘔吐、宿醉，並提高心血管疾病和失智症風險，若長期累積在人體，無疑提高了癌症發生率，這樣的人特別需要節制，最好能滴酒不沾！

◆飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障。飲酒過量，害人害己。未成年請勿飲酒

更多健康訊息，請上《退休好幸福》

https://retire.hhh.com.tw/article?type=3

糖尿病專科醫師給患者的「飲食」與「運動」建議

食道癌好發中年男性？5大習慣愛注意！

遠離食道癌，5原則你可以這樣做