ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

喝酒易臉紅！恐增食道癌風險

退休好幸福 退休好幸福

《退休好幸福》是華人唯一專屬退休族的生活平臺，透..

ETtoday健康雲

撰文／高毓霠、圖片來源／shutterstock

▲▼ 。（圖／記者退休好幸福攝）

你是愛喝酒，又容易臉紅的人嗎？過去，常有人以「喝酒臉會不會紅」，來評斷代謝、肝功能和酒量的好壞，認為「喝酒臉紅是肝功能代謝好」，但這個觀念是錯的！國民健康署提出警告，喝酒臉紅並非保護色，而是代表酒精代謝不良基因缺陷的「警告色」！

半數國人解酒基因變異，罹癌風險高
誘發食道癌的危險因子，絕大多數和飲食習慣有關，最重要的3個危險因子是喝酒、抽菸、嚼檳榔，當菸酒、檳榔不離口，食道癌風險明顯提升數十倍。其中，長期飲酒，尤其是烈酒，不僅會剌激口腔、咽喉、食道及胃部黏膜易造成急慢性發炎外，酒精的代謝產物乙醛，具有致癌的特性，更須格外謹慎。

▲▼ 。（圖／記者退休好幸福攝）

國泰綜合醫院腸胃內科專任主治醫師陳信佑指出，「一喝酒就臉紅」的人，通常體內可能缺乏一種代謝酒精的酵素，甚至罹患食道癌風險會比正常人高出14倍。根據美國史丹佛大學研究發現，全世界以亞洲人種特別容易具有這種基因突變，其中臺灣人酒精代謝基因缺陷率高居世界第一。陳信佑說，在臺灣，約有半數的國人有解酒基因變異，約每2人中，就有1人有此症狀，而代謝酒精的乙醛去氫酶功能差，會讓我們沒有辦法代謝酒精產生的一些毒素，導致乙醛容易累積體內致癌。

他接著說明，酒精進入人體後，會先由乙醇去氫酶（ADH）代謝成有毒的乙醛，再由乙醛去氫酶（ALDH2）代謝成無毒的醋酸。 當身體缺乏ALDH2，會導致清除乙醛速度變緩慢，造成血液中乙醛濃度升高。而乙醛被世界衛生組織（WHO）列為一級致癌物，如果基因缺損、缺乏ALDH2，將導致乙醛無法代謝而累積在體內，造成臉紅、心跳加快、嘔吐、宿醉，並提高心血管疾病和失智症風險，若長期累積在人體，無疑提高了癌症發生率，這樣的人特別需要節制，最好能滴酒不沾！

◆飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障。飲酒過量，害人害己。未成年請勿飲酒

更多健康訊息，請上《退休好幸福》
https://retire.hhh.com.tw/article?type=3

糖尿病專科醫師給患者的「飲食」與「運動」建議
食道癌好發中年男性？5大習慣愛注意！
遠離食道癌，5原則你可以這樣做

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

關鍵字： 退休好幸福 飲食習慣 喝酒 食道癌 罹癌率
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

遠離食道癌，5原則你可以這樣做

食道癌好發中年男性？5大習慣愛注意！

避免寒氣入侵，跟著中醫這樣吃

寒氣是百病之根，中醫師告訴你寒氣從哪來？

4招教你擺脫「選舉症候群」上身

感冒、過敏、蕁麻疹，原來都是寒氣惹的禍！

輕輕按摩頭皮，預防掉髮危機

面對身體老化，自我調養從補腎精下手！

突眼睛張不開小心是「眼瞼痙攣」　嚴重恐引發窒息！

喝酒易臉紅！恐增食道癌風險

讀者迴響

回到最上面