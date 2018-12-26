面對身體老化，自我調養從補腎精下手！

《退休好幸福》是華人唯一專屬退休族的生活平臺，透..

彙整編輯／Jennifer、摘自／《病從排寒解：22個自主排寒關鍵，教你從飲食入手，徹底預防新病袪除舊疾、溫養一生！》李璧如著／三采文化、圖片來源／shutterstock

「人生七十古來稀」，指古代營養匱乏，生存條件困頓的處境而言。如今國人平均壽命已達八十歲，這些長者皆飽歷人生風霜，克服種種難關，才得以安抵暮年；不管心境如何，在我看來，也算是一種成就！面對「老」字，我們應如何自處，並樂活其中？我以一個醫者的角度，在「老年世代」已然成形之際，提出一些看法。

初老，從補腎精下手



六十到七十歲之間，我們定義為初老。此時「心氣始衰，善憂悲，血氣懈惰，故好臥」。男性「八八天癸竭，精少，腎藏衰，形體皆極，則齒髮去」，六十四歲的男性，生殖力大幅下降，可稱之為男性「更年期」，只是不若女性明顯。不管男女都要加強補腎，預防骨質疏鬆。老年人怕跌，骨質疏鬆光吃鈣片無效，還是要找中醫調養，由溫養腎氣，補腎精下手。

老年人忌運動過度，顧護元氣最重要，勤練甩手功、打太極拳等都是長輩較適宜的選擇。就算不方便運動，也要利用好天氣外出走走、曬太陽，尤其背部乃膀胱經循行之處，寒氣多聚於此，「天灸」曬背是老人很簡易的保養方法。

注意溫差變化





交節氣時，身體特別容易出狀況，對老虛者尤其靈驗，每年清明、冬至前後都是大關卡。溫差變化造成平滑肌痙攣、血管收縮，如果再有其他促因，一不小心往往致命。再三提及保暖、溫熱食的重要，不要小看這些細節，此乃保命的根本。

一位老病人，劇咳才新痊不久，正在調理失眠問題，突然又來電話說自己很不舒服。原來她與一群退休同事聚會，風大的天氣，居然到通霄海邊看風力發電！那天頭痛了一天，未即發病；過兩天開車接送一位重感冒的朋友，回去後出現感冒症狀。夙體虛寒者，平日須善自珍攝。退休長青族出門前最好看看老天爺臉色，實毋須招惹麻煩！

許多中老年人有清晨運動的習慣，冬天最好等到太陽出來，吃點小食、喝點熱飲，比如沖泡的四神、五穀粉之類，暖了肚腸，才好出門。寒流來時，就在家練練，不必執著一定要到達什麼標準，有人就這堅持，把命送了。或者改成傍晚運動也行，比較不用擔心溫差變化，造成猝發急症。

藉工作活絡心智



再者，初老這十年好好保養，還是可以工作，只須減少工作量，也不必像年輕時那樣衝鋒陷陣，至少要花一半的時間照顧身體。

老，無法以生理或年齡界定，而是一種無以名之的畏怯退縮僵固氣質，更直白地說，心態「朽化」，鎮日長吁短嘆，似乎待時而歸，這種「哀莫大於心死」的意志弱化現象，實是健康大忌。在壽命日趨延長的今日，假設六十歲退休，退休後的年光仍佔生命的四分之一或更長，這麼長一段時間，究竟應如何安排，得好好規劃。

推遲退休年齡，已是大勢所趨，當然這也是健康老人才有的機會。所以，依此趨勢推論，學習、健康管理與投資、適度工作，已成為新世代銀髮族生活的主軸。

最遲自五十歲開始，持續的健康管理與投資，不得懈怠，日久自見其功。工作是活絡心智最佳途徑，並藉之維持適度的社會人際網絡。只是已逾知天命之年者，對於職場種種，應擺脫早年嗜血的追逐，以更純粹、奉獻的態度來面對—因為一切自有「天酬」。



更多健康訊息，請上《退休好幸福》

https://retire.hhh.com.tw/article?type=4



初老的潛孤獨

學習「冒險」，開創彩色人生

陳要然：繽紛多彩的退休生活