感冒、過敏、蕁麻疹，原來都是寒氣惹的禍！

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彙整編輯／Jennifer、摘自／《《病從排寒解：22個自主排寒關鍵，教你從飲食入手，徹底預防新病袪除舊疾、溫養一生！》李璧如著／三采文化、圖片來源／shutterstock

寒氣襲人，以各種方式表現，不一定是我們熟悉的上呼吸道症狀。輕則煩躁、易怒，難溝通，口乾舌燥、手足心發熱、便秘、脹氣。中則各種酸痛，睡眠不酣，多夢驚悸；嗜臥，莫名疲累；眩暈、嘔吐。重則各種血症，五官、七竅科疾症，以及牽連錯雜的多臟腑疾症。

皮膚、七竅發散病徵



寒氣從表（皮膚）、從七竅（眼、耳、口、鼻）出最便捷，所以常見出疹、皮表腫脹紅癢痛；眼癢、眼腫、紅赤，耳癢、耳痛脹悶；口角炎、牙齦腫；流鼻涕、鼻過敏。例如蕁麻疹即是最輕淺的風邪之疾，最好在病初起，即予迎頭痛擊，以免遷延日久，遺留後患。萬一失治，致表邪內伏，與氣、血、痰、溼、瘀鬱結，加上情緒煩悶，夜難安寢，均可導致氣機不暢，臟腑功能失調，瘀熱內生，壅滯於肌表脈絡而發為慢性蕁麻疹，不僅診治費時，亦須加倍耐心，才能根治。

寒氣淤塞，抑積體內





寒氣淤塞在裡，所以肚腹一層肥油，硬且冰—中焦陽氣不運，當然便溏、肥膩冰冷。寒氣淤阻經絡，於是肩頸酸痛、腰酸背痛。寒氣日久，加上藥毒、冰飲為害，損傷心脾腎陽，以致迴轉無力，淤塞末端，必然頭皮油臭、口臭、腋臭、陰臭、腳臭……等，齁聲震天、溏瀉虛汗出。

過敏、慢性病，其實就是寒氣沒有即刻處理且一直被壓抑於體內，以致全身臟腑經絡不通，在這種狀態下，乍看是熱（急慢性發炎），其實病根還是寒。例如感冒沒處理好，寒氣更往裡積壓，無處可排，變成久咳不癒的慢性支氣管炎。陳年之疾如糖尿病、高血壓、氣喘、癌症這類慢性病，都是在新病、表病階段沒有適當處理，病根再往深處積壓，加上體氣越來越差，於是體內呈現慢性發炎的狀態。



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