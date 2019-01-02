避免寒氣入侵，跟著中醫這樣吃

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彙整編輯／Jennifer

圖片來源／shutterstock、三采文化

作 者／李璧如

書 名／《病從排寒解：22個自主排寒關鍵，教你從飲食入手，徹底預防新病袪除舊疾、溫養一生！》／三采文化

冬季，宜養精蓄銳

冬氣閉藏，此時最重要的是不能消耗、舉事，要醞釀、籌畫，讓自己處於「養精蓄銳」的狀態。如果冬不藏精，胡亂揮霍，例如冬泳、性生活不節制、熬夜玩樂，使精氣外散，來年春天就容易生病。

雖然大家在冬天對於寒氣較警覺，但仍可能因疏忽導致嚴重後果。例如前幾年冬天曾經發生霸王級寒流，連平地都下雪，許多年輕人相約賞雪，卻都只穿牛仔褲，甚至有父母，帶著幼兒追雪，沒做好保暖，簡直玩命。冬天特別要注意下半身保暖，多穿一兩件內搭褲，多穿幾雙襪子，尤為緊要。

冬季排寒溫養4大原則



1. 早臥晚起，日出而作：冬夜長，氣候嚴寒，陽氣不足，人體新陳代謝速率下降，較長時間的睡眠休養生息，可以快速還原能量、恢復體力。等見到陽光，溫度較高時，再起床不遲。

2. 勿激烈運動：由於天寒，血氣伏藏，不宜像夏日陽氣發越時，那樣激烈運動，大肆流汗，以免損傷陰精、陽氣。活動方式不妨稍微更改為較緩和的八段錦或五禽戲。

3. 節制性生活：腎精以各種形式消耗，過度耗損可能影響全身各機能。腎精最大的耗損來自手淫與性行為。《壽世保元》言：「精乃腎之主，冬季養生，應節制房事，不能恣其情欲，傷其腎精」，人們應天時作息，是最省事自然的生存之道。

4. 冬日有疾，首須袪寒，其餘依次調理：某位病人的先生因肺積水住院，這位先生平素菸酒不斷、寒天飲冰啤、游泳，夙體積寒鬱熱。發病當日，他清晨上陽明山野外工作，胸肺痛甚，送醫急診，發現肺積水。

因患者尚在住院，恐招惹更多無謂治療，我僅予三日粉劑，囑其可能發燒。果然發燒三日，雖家人還是讓他用了冰枕，仍流汗自行退燒，且痰咳能出，寒邪逐表而出，這才是正治。否則，無謂治療，把寒氣壓得更深，恐是日後「肺癌」候選人。

冬令進補原則：須辨體質，先行引補



根據「虛者補之，寒者溫之」的原則，冬季宜服補氣填精的藥食；但是不是每個人都能這樣補呢？事實不然。臨床上，常見外感伏邪期間，誤服十全大補湯，以致聲喑喉痛；也有婦女經期，誤服紅棗湯，反驟然停經。可見不辨體質、不除外邪，貿然進補，不僅無法受補，反而戀邪。

所以進補之前，首須辨明體質，進行一些「引補」的築基工程，才能充份受補。寶島地南冬暖，進補不宜過早，不妨從立冬開始調理，至冬至施補，時機更為合宜。

現代人承受龐大身心壓力，體力與心力不斷損耗，出現極大的「虛耗」現象，卻也因過食烤炸、懶動、少眠、貪涼飲冷，相對虛火內熾，多半呈現寒熱、陰陽失調的體質，進補尤宜審慎。因此在立冬前夕，不妨請教可靠的中醫師，量身打造一套合宜的進補策略。否則與其一昧妄補，不如好好吃一餐（食補），恐怕還來得安全實惠。

入冬怎麼吃？溫養好食譜！

食譜1. 綠咖哩燉紅薯紫茄（4人份）

（圖片來源／三采文化）

★功效：紅薯，紫茄及豇豆均能通腸排毒，綠咖哩辛溫益氣，促進消化，秋冬食之，正好下飯。

材料：紅薯1個約300g、紫茄1條約160g、豇豆100g、綠咖哩粉適量

步驟：

1. 紅薯刷淨不去皮，切滾刀塊放入烤箱烤20分鐘。

2. 茄子切滾刀塊，入滾水略燙備用。

3. 豇豆洗淨切段，下油鍋略炒。

4. 用少量熱水將綠咖哩粉調勻，與紅薯、紫茄、豇豆一同入砂鍋加100m水燉煮，待湯汁收乾即可。

TIPS：茄子烹調時溫度高於95度，即可抑制茄子褐變反應，保持鮮豔紫色。

食譜2. 補氣旺旺鍋（4人份）

（圖片來源／三采文化）

★功效：西洋參，味甘、微苦，性涼，具補氣養陰、清火、養胃生津等功效。中陽不足或衰微，及胃溼濁者（易腹瀉者）少用。

材料：西洋參5g、丁香5g、川芎5g、桂皮5g、枸杞20g、栗子100g、炸豆皮100g、鹽適量

步驟：

1. 栗子洗淨，將西洋參、丁香、川芎、桂皮包入布包備用。

2. 豆皮、栗子與藥材同煲，煮至栗子熟軟，起鍋前添點鹽調味即可。



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