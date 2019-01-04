遠離食道癌，5原則你可以這樣做

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撰文／高毓霠、圖片來源／shutterstock

一周內，裕隆集團董事長嚴凱泰與資深藝人安迪都因食道癌而病逝，一夕間，食道癌成了眾人聞之色變的可怕癌症。

國泰醫院胃腸內科專任主治醫師陳信佑指出，國內食道癌9成以上屬於發生在食道中上段的鱗狀上皮細胞，食道的黏膜在受損修復過程，易產生腫瘤變化，早期看起來可能只是紅紅一片，並沒有明顯症狀，接著慢慢變厚，類似腫瘤，直到後期會卡住食道，造成吞嚥困難、疼痛感才會發現，這也是為什麼不少人發現罹患食道癌時，已多為第三、四期。

他進一步說明，目前已知誘發食道癌的高危險因子，包含了抽菸、喝酒、嚼食檳榔、食用含亞硝胺之食物(醃漬、煙燻食物)、過熱的飲食、食道曾受腐蝕傷害、食道弛緩不能的吞嚥功能疾病等。

初期症狀不明難察覺，預防食道癌謹守5原則

既然，食道癌前期症狀難察覺，總來得無消無息，有什麼方法能提早預防，遠離它呢？拒絕食道癌找上門，其實要從飲食與生活習慣著手，陳信佑醫師特別提出下列5大原則：

原則1、拒絕菸酒與檳榔：根據中央健保署所公布的數據顯示，近年來臺灣男性口腔癌與食道癌的發生率與死亡率皆有增加的趨勢，而這兩種癌症與菸、酒和檳榔等行為皆有相關。同時有菸、酒及嚼檳榔者其罹患食道癌的機率為沒有這三種嗜好的人的79倍，因此拒絕菸酒與檳榔是絕對首要的事。

原則2、忌吃太燙的高溫食物：食用太燙的食物與熱飲，可能導致口腔內起水泡、脫皮，不只嘴巴可能燙傷，整個食道黏膜都會因此受損。若遇反覆性的高溫刺激，內皮細胞會不斷地分裂進行修復，經年累月下來，食道壁極易出現癌化現象，因此，建議熱食、熱飲最好都能吹涼後再食用。

原則3、避免食用含亞硝胺之食物(醃漬、煙燻食物)：由於含亞硝酸之醃漬食物容易傷害食道黏膜，所以最好避免食用這類加工食品，改吃新鮮及原型食物為宜。

原則4、攝取充足蔬果與維生素C：在遠離高危險因子之外，多食用新鮮蔬菜、水果、含維生素C食物也很重要。其中含維生素C的蔬果，能加強黏膜組織的抗氧化能力，也能阻礙亞硝酸鹽合成，降低罹患食道癌風險。

原則5、定期篩檢，早期發現早期治療：陳信佑呼籲，具有食道癌高危險因子的民眾，應提高警覺，定期接受胃鏡檢查，若能搭配放大螢光顯影內視鏡，更能在癌前期病變就及早發現並治療；另外，若吞嚥時感覺異常，儘管沒有食道癌特有的症狀，當超過2週症狀仍未消失，就應儘快就醫，釐清病因，接受正確治療。

◆飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障。飲酒過量，害人害己。未成年請勿飲酒

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