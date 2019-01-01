寒氣是百病之根，中醫師告訴你寒氣從哪來？

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作 者／李璧如

書 名／《病從排寒解：22個自主排寒關鍵，教你從飲食入手，徹底預防新病袪除舊疾、溫養一生！》／三采文化

寒氣是一股具體能量，主收引、凝聚。風寒之邪未淨或治不得法，衍生諸多疾症，正是許多大病的前行因素，而我證諸臨床的確如此。寒氣致病是很簡單的物理學，即熱脹冷縮的原理。熱會擴張，寒會收縮，使人肌肉筋膜、神經血管，內部組織全都縮成一團，故氣血不流通，自然變症百生。

寒氣來源有3處



我將寒氣的來源分為「闖進來的寒氣」、「吃進去的寒氣」、「自己製造出來的寒氣」三種。

闖進來的寒氣包含自然氣候嚴寒、人為冷氣、錯誤的冰敷觀念以及邪穢之氣。

一年四季，冷氣無所不在，盛夏許多莫名怪症，多與不自然的冷氣有關。試想，乍從室外熱燠高溫，汗涔涔地衝進刺寒的涼冷中，會是怎樣的一番光景呢？有人晨起不披衣、赤足踩地，寒氣從腎經長驅而入，尤以小朋友最忌諱，怪不得老是流清鼻水。生活細瑣無法一一道來，只能再三提醒，寒氣無形無色，但它的確具有質量，很容易讓人疏於防備，年深日久，氣鬱結瘀，形成體質，乃是必然。

人是恆溫動物，胚胎在母體37℃左右的溫度孕育而生，表示這是人體運作的最佳溫度。故人不能違反自然，因此冰冷飲食，包含西藥、常溫水果及任何低於體溫的食物皆會損耗陽氣，屬吃進去的寒氣。一時貪涼飲冷，身體必須耗費更大的能量，來把這些負質量排空、釋放出去，以維持適合生存的人體溫度，因此我反對任何低於體溫的生冷飲食。

情緒、壓力自製寒氣最傷身



自己製造出來的寒氣，乃三種寒氣中禍害最深者，情緒、壓力皆屬之。

傳統中醫處理情志病，有豐富的臨床經驗，例如明末清初擅治婦科名醫傅青主以「開鬱種子湯」處治嫉妒不孕，此處「嫉妒」廣泛代稱所有因情緒不快，導致的肝氣鬱結，心脈難以舒通，腰臍氣機不利，帶脈阻塞，因而難以受孕。

又如所謀不遂的怨鬱，一股沒處發抒的悶氣，堵在氣脈裡，一步一瘀塞，原本滑利的脈衝，變得滯礙難行。沉積在意識底層的憤怒，久而氣結成瘀，在體內阻礙氣場流通，形成實質的癌瘤。

現代人生活條件受限，有形存在空間與無形心理空間皆過於褊狹，種種壓力相逼，五志化火，臟陰不足，內鬱化熱生燥，每每形成肝氣鬱結、肝陽偏亢5的現象（交感神經緊繃）。這緊繃和寒氣一樣，都會讓人筋膜肌肉收縮，氣血不通。所以，作為一個人，不論心靈的情緒垃圾或加諸肉體的病邪，都須要時時清理，儘可能不要囤積。提升體氣，有了熱能，才有能量去活絡與運轉這個衰憊的肉身，積年的垃圾開始出清，生命也就有了出口。



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