4招教你擺脫「選舉症候群」上身

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撰文／高毓霠、圖片來源／Shi Yali／ Shutterstock.com、 Shutterstock.com

選舉結束了，但心情卻很鬱卒？小心！「選舉症候群」上身。

「選舉症候群」─對選舉調適失衡



2018年九合一選舉剛落幕，幾家歡樂幾家愁，不少對選舉投入過多激情的民眾在選後情緒仍難以平復，有人因為自己支持的候選人當選而歡欣鼓舞，情緒過度亢奮，嗨過了頭而失眠；但也有人因為支持的候選人落選，而感到沮喪、挫折、提不起勁，出現焦慮、憂鬱、失眠等症狀。

國泰綜合醫院精神科主治醫師蘇渝評指出，每逢選舉前後就有不少人為「選舉症候群」所苦，民眾上門求診的人數也因而增加，其中，對中老年人的影響較大。這類對選舉事件調適失衡的「選舉症候群」不適症狀，包括血壓上升、肌肉緊繃、肩頸痠痛、胸悶、失眠等身體症狀，心理情緒上則會出現亢奮、激動、易怒、急躁、沮喪、焦慮、失落、悲傷等情形。蘇渝評醫師提醒，因壓力失落產生煩躁、失眠情形，常連帶影響白天的精神與情緒跟著變差，落入惡性循環，致使生活作息失常，不得不注意。

4招快速擺脫選後身心低氣壓



那麼，選後要如何快速轉換低氣壓，回歸生活正常步調？

第1招，保持平常心。人生常會遇到「不如預期」的情況，選舉向來有勝有敗，一次失敗並非世界末日，學習沈澱情緒，保持「平常心」接受選舉結果，優先照料好自己的日常生活才是最重要的。

第2招，減少壓力源。若看到選舉結果的報導、輿論批評會造成自我身心反應過大時，最好就要避免接觸相關的報導或觀看政論節目，選舉已經結束，遠離相關的資訊，是最直接阻絕壓力來源的方式。

第3招，運動放鬆轉移焦點。避免將生活焦點都綁在選舉議題上，不妨出外散心走走，或做做簡易的伸展運動、瑜珈，再好好泡一個舒服的熱水澡，都能有助身心放鬆，進而減緩焦慮與失眠的情況。

第4招，找同伴排解情緒。若本身屬於壓抑性格的人，可試著找同樣處境、立場的朋友聊天，分享心情、發洩情緒，排解內心的鬱悶，避免因為個性壓抑而身心內傷。

蘇渝評醫師表示，一般人通常只需花幾天時間，就能逐漸平復心緒，回歸原本生活軌道，比較需要注意的，是本身就有身心問題，已經在精神科就診的病患，由於較易受到刺激，若受到選舉影響病情加重，就需要暫時調整藥物來控制。最後，他提醒，若發現有情緒持續低迷、負面思考、甚至無法回歸正常生活持續2週以上，就必須趕快尋求專業醫師介入。



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