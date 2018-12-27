輕輕按摩頭皮，預防掉髮危機

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彙整編輯／Yukie、摘自／《1分鐘中醫微整形（單書）：不動刀不打針也可以讓妳擁有緊實肌、S曲線、好氣色的按摩術》彭燕婷著／出色文化、圖片來源／出色文化

「髮為血之餘」，中醫認為頭髮為血的延伸，頭髮生長需要「血」的滋養。一般常見的掉髮原因包括：遺傳性禿頭、不當染燙與頭皮清潔不當，若無以上情況卻頻繁掉髮，通常和「貧血」體質有關。中醫古典還有「血盛則髮潤， 血衰則髮衰」的說法，認為血充足才能滋潤髮根，頭髮才會茂密、烏黑；如果血不足，頭髮就會像枯萎的花朵，欠缺血液滋養，而發生乾燥、分岔、斷裂、甚至掉髮的情況。經常按摩疏通頭皮， 可讓緊繃的頭皮放鬆，促進氣血順暢，預防掉髮及養髮。

★適用情況：容易掉髮、白髮增加

★排毒經絡：腎經

★精選精油：苦茶油：具有活血化瘀的功效，能消紅、退腫、保濕、滋潤、烏髮養顏，用於護髮，可防頭髮斷裂和落髮，並能增強皮膚彈性，改善皮膚乾燥發癢的問題

★穴 道：百會、風池

★重點位置：頭部

穴道1：百會

位於頭頂正中央凹陷處，左右兩耳尖連接線與頭部正中線的交會處。按壓此穴能疏通全身氣血，緩解大多數的頭痛。

穴道2：風池

位於後腦勺，在枕骨下方、兩條大筋之間的明顯凹陷處。雙手抱頭按壓此穴，可舒緩頭部沉重感、暈眩感； 也可從後腦勺慢慢沿著後頸往下按摩，將緊繃的肌肉按鬆。



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