食道癌好發中年男性？5大習慣愛注意！

《退休好幸福》是華人唯一專屬退休族的生活平臺，透..

撰文／高毓霠、圖片來源／shutterstock

接連兩天，資深藝人安迪與裕隆集團董事長嚴凱泰，都正值50多歲壯年期，卻相繼因食道癌而驟逝，民眾扼腕之餘，也震驚食道癌致死率高的如此令人措手不及？究竟，食道癌有哪些徵兆，又該如何預防？

不良飲食習慣為主因 ，好發於中年男性

食道癌向來被視為無聲的癌症，名列國人十大癌症死亡率的第9名，更為男性癌症死因第5位，每年新診斷為食道癌患者人數約2,500人。據防癌教育基金會所發布的新聞稿指出，臺灣食道癌患者有9成屬於鱗狀上皮癌，好發於50至70歲族群，其中，多達9成為男性，女性少見，男女比高達16：1。

國泰綜合醫院腸胃內科專任主治醫師陳信佑說，食道癌初期無症狀可循，但可知食道癌攀升主因，絕大多數多與飲食習慣有關，包括抽煙、喝酒、嚼檳榔、愛喝滾燙的熱湯、熱茶（50℃~60℃）、吃過多重口味的醃漬物等，反覆刺激食道，致使食道黏膜增生異常癌細胞。

其中，菸酒檳榔不離口的人，罹患食道癌的風險明顯飆升數十倍。另外，喜愛喝燒燙燙的熱湯或熱茶，這對食道黏膜的傷害也很大，會增加2~3倍的危險性。至於本身為口腔癌患者的人，生成的危險因子與食道癌相似，也因此常伴隨食道癌風險。

初期症狀不明顯，高危險族群勿輕忽

據統計，臺灣食道癌診斷有超過6成以上的病人多為第3~4期的患者，加上食道癌又是個癒後不佳的癌症之一，存活率低。為何這疾病會讓人如此措手不及？

「食道」是個約20~25公分長的管狀構造，自頸部延伸到胸、腹部，鄰近心肺等重要器官，為食物入口後的必經通道。陳信佑表示，由於食道本身具有彈性，又沒有感覺接受器，即使癌細胞長在黏膜上不會有痛感，初期幾乎沒有明顯症狀，而隨著腫瘤長大，佔據管腔空間才會逐漸感到吞嚥困難，或是產生潰瘍而引起胸痛或異物感，但是通常出現喉嚨卡卡、吞嚥困難、常咳嗽清痰、吃東西時胸口疼痛有梗塞感等明顯症狀、病識感而就醫時，但大多已是食道癌中後期了。

臺灣癌症基金歸納出食道癌7類高危險族群，陳信佑建議，若本身名列7大高危險族群行列，或是有出現吞嚥哽咽感、喉嚨乾卡、不停咳嗽清痰等症狀時，最好透過消化道內視鏡檢查，及早釐清病因，判斷是否為早期癌症病變。

食道癌7大高危險族群

1、有抽菸、喝酒或嚼食檳榔的習慣。

2、曾罹患頭頸(口腔)癌的患者。

3、食道鬆弛不能的疾病。

4、受過食道侵蝕性傷害的患者。

5、喜愛飲用太熱茶飲習慣（50℃~60℃）。

6、吞嚥時有異物感、難以下嚥或疼痛。

7、喜歡吃含有亞硝基胺的食物(如醃製、煙燻、含防腐劑的食物)。

你有以下習慣嗎？想要遠離食道癌，要格外注意！

(圖表製作／退休好幸福)



遠離病從口入危險因子，定期篩檢別偷懶

至於，食道癌該如何預防？

陳信佑提醒，養成良好的生活習慣，不抽菸、不喝酒、不嚼食檳榔，遠離這些危險因子，是積極維護健康的方法；更重要的，隨時注意身體變化，最好能定期健康檢查做篩檢，年齡超過45歲以上的民眾，最好每2~3年做一次檢查，若本身為高危險群者，最好每年都要做檢查，透過食道鏡、胃鏡等內視鏡檢查，有利早期發現，早期治療，增加有效控制病情的機會。

◆飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障。飲酒過量，害人害己。未成年請勿飲酒



更多健康訊息，請上《退休好幸福》

https://retire.hhh.com.tw/article?type=4



口腔癌的3大元兇

遠離食道癌，5原則你可以這樣做

喝酒易臉紅！恐增食道癌風險