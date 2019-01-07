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突眼睛張不開小心是「眼瞼痙攣」　嚴重恐引發窒息！

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眼睛痛,眼睛。（圖／達志／示意圖）

▲突然眼睛張不開，小心是「眼瞼痙攣」！（圖／達志示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

突然眼睛張不開，小心是「眼瞼痙攣」！醫師指出，眼瞼痙攣外觀看起來雙眼閉得很用力，幾乎連眉毛都擠在一起，但即使動用了臉部所有的肌肉，費盡力氣也張不開眼睛，好發於60歲以上的老年人，嚴重恐視力受損，甚至痙攣肌肉延伸到嘴巴、舌頭及下巴，恐惡化到呼吸困難，產生窒息。

中國醫大新竹附醫眼科主任陳瑩山指出，眼瞼痙攣是指全眼輪匝肌發生痙攣性收縮，造成上下眼瞼閉合，以致無法張開眼睛的狀態，是不由自主發生的，眼瞼完全不受大腦控制，好發族群以女性較多，女男比約3:1，通常兩眼都會有，症狀開始可能只是久久才一次，並不影響視力及日常生活。

陳瑩山說，引發眼瞼痙攣的原因至今仍不清楚，可能是腦幹的基底神經節出問題，也有1/3的病患和遺傳有關，而心理壓力和情緒緊張都容易讓眼瞼痙攣的情況加劇，一般在睡覺時，症狀就會消失，不少病患會自己摸索出一套像是按摩、熱敷等減輕痙攣的方法，但一旦病情加重，眼輪匝肌收縮的力道及頻率逐漸增加，到最後可能導致眼瞼閉合，視力受損。

睡覺,側睡（圖／達志／示意圖）

▲眼瞼痙攣在睡覺時，症狀會消失。

治療上可用肉毒桿菌素局部注射痙攣的肌肉，可以暫時緩解，但需要三到四個月重複注射一次，且容易有眼瞼閉合不全、眼瞼內外翻、眼瞼下垂、複視等副作用，若以上治療無效，則可以考慮用手術的方式將眼輪匝肌摘除。

另外，有少部份患者是因為長期服用神經內科或精神科的藥物，引起錐體外神經傳導路徑有障礙而發生痙攣，稱為遲發性運動困難，只要減藥就可以恢復。陳瑩山指出，這種病發性的眼瞼痙攣，是源自於眼部或三叉神經的刺激，如角結膜異物、角結膜炎、虹彩炎、嚴重乾眼症、眼瞼內翻、睫毛倒生等，導致眼瞼不自主的痙攣收縮，只去除病因即可。

陳瑩山也特別提到，眼瞼痙攣雖然是雙側發病，但初期很可能僅會侵犯單側，這時就必須與半邊顏面神經痙攣區分，後者常發生在單一側，除了眼瞼痙攣外，額頭及面頰部顏面神經支配的區域，也會發生痙攣收縮，症狀並不會因休息或睡眠而消失，半邊顏面神經失調必須用神經外科手術治療，眼瞼痙攣則要找眼科醫生治療。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字： 眼睛健康 眼瞼痙攣 陳瑩山
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