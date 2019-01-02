《病主法》1/6上路！「預立醫療照護諮商」須二親等內同行

▲《病主法》1/6上路！民眾可自行簽署預立醫療決定書。（圖／達志示意圖）



記者趙于婷／台北報導

「病人自主權利法」將在今（108）年1月6日正式上路，是亞洲第一部以病人為主體的醫療法規，讓病人有知情、選擇與決定的自主權利，在特定的條件下，可以拒絕維持生命治療與人工流體餵養。對此，北市聯醫也將在1/7開始預立醫療照護諮商門診，今（2）日開放預約，就診當日須二親等內家屬同行。

「病人想善終，但家屬要求救到底」往往讓醫生陷於兩難，不救擔心變成醫療糾紛，救下去卻違反病人的意願。為落實病人自主善終，立法院於104年12月三讀通過《病人自主權利法》，衛福部也在107年10月3日公告「病人自主權利法施行細則」、「提供預立醫療照護諮商之醫療機構管理辦法」及「預立醫療決定書」等相關配套法規。

台北市衛生局醫事科科長何叔安說，何叔安說，該法是以病人意願為優先，包括明定末期病人、不可逆轉昏迷狀況、永久植物人狀態及極重度失智等臨床狀況判定基準，也同樣規範提供「預立醫療照護諮商」的醫療機構條件和「預立醫療決定書」內容，若有預立醫療決定者，醫療機構或醫師可依意願終止、撤除或不施行維持生命治療、人工營養及流體餵養。

台北市立聯合醫院104年起接受衛生福利部委託「建構『預立醫療照顧計畫』實務運作模式研究」並於105年進行試辦發展本土預立醫療照護諮商模式的建置，累積不少預立醫療照護諮商相關知能和經驗。

副院長黃遵誠指出，北市聯醫將在1/7起開立「預立醫療照護諮商門診」，在中興、仁愛、和平婦幼、忠孝、陽明、林森中醫昆明及松德七家院區均設有常態性預立醫療照護諮商門診，今（2）日起，可透過電話向七大院區社工課預約預立醫療照護諮商時段。

黃遵誠提醒，就診當日必須請二親等內家屬同行，由專業醫療團隊提供諮商，透過充分討論過程，讓親近的人都明白個人的想法，協助做預立醫療照護決定，若有相關問題，可撥打市民當家熱線1999轉888或北市聯醫各院區聯絡窗口。