▲精液可以止經痛？婦科醫打臉「副作用」讓你痛到送急診！（圖／達志示意圖）

生活中心／綜合報導

精液也有副作用！婦產科醫師蔡鋒博指出，精液中的「前列腺液」會讓子宮強烈收縮，有時候痛起來，可以用在地上打滾形容，有時候甚至要送急診的，因此若另一半懷孕，會建議就算行房也不要內射，以免前列腺液引發產婦不適，精液反成了催產素。另外，對於「精液可以止經痛」說法，也遭醫師打臉「內射包準更痛，小心痛到送急診！」

蔡鋒博表示，臨床上也遇過不少因前列腺液導致宮縮送醫的案例，曾有一名產婦因宮縮送醫，緊急被call回醫院幫忙，但檢查發現，宮縮頻率越來越慢，一問之下才知道，是老公當天早上一時忍不住，行房還內射，才導致老婆子宮強烈收縮，引發劇痛。

對於射精的錯誤觀念相當多，甚至還有人說「射精可以舒緩經痛？」對此，蔡鋒博直說「這根本是精蟲衝腦的講法，如果經痛還內射，包準更痛！」

蔡鋒博說，「前列腺液會引發子宮收縮」在婦產科是常識，因此在做人工受孕的時候，不可能直接把射出來的精液，不經過處理就打到女方體內，一定會先把前列腺洗掉，剩下精蟲，再透過培養，最後送進子宮腔。

另外，蔡鋒博也提醒，生理期間不是說完全不可以性行為，但月經來行房，會增加把陰道細菌帶到子宮腔感染機會；另外，經期間子宮內膜會像土石流一樣剝落，精蟲逆流而上的功力不夠，懷孕可能性很低，但也不能說完全沒有懷孕風險，還是要做好防護措施。