「無糖優酪乳」喝起來還是有甜味？　專家揭背後原因！

▲為什麼「無糖優酪乳」喝起來還是有甜味？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／黃毓棻

無糖優酪乳，真的不含糖分嗎？其實不是這樣的！天然的牛乳，或者以牛乳製成的乳粉裡面會有乳糖的存在，因此，無糖優酪乳指的是「不添加糖」在優酪乳中，而不是優酪乳中完全沒有糖分。一起來了解真正的無糖優酪乳吧！

為什麼可以不加糖？

牛乳的乳糖含量約占牛乳的4～6%就能讓乳酸菌進行發酵，因此一般優酪乳額外添加的糖分，主要是在優酪乳發酵步驟完成後才添加的糖水，糖水與優酪乳混合均勻，讓口感變得更像飲料，利用糖的甜味能讓乳酸菌發酵時產生的酸味變得緩和，喝起來更順口好喝。

為什麼無糖喝起來還是能夠有甜味？

台大動科系陳明汝教授表示，優酪乳的製作過程中，乳酸菌會把牛乳中的乳糖進行發酵，發酵結束後還會剩下約2%左右的乳糖，因此未添加的優酪乳裡還是會含有少量的糖分。有些製造無糖優酪乳的廠商會添加寡醣（Oligosaccharide）、甜味劑，也能夠使產品的甜度提升。寡醣除了提供甜味，還能夠能作為乳酸菌生長時使用的原料，幫助乳酸菌生長。

寡醣不是糖嗎？

一般我們所稱的糖（Sugar），指的是擁有單醣和由2個單醣組成的雙醣。寡醣則是3～10單醣組成的醣類，2者定義不同，因此標示上不屬於糖類，而在人體的代謝、益生菌生長等過程中，寡醣與糖的所扮演的角色也不相同。

無糖優酪乳比較不健康？

市面上有流傳無糖優酪乳比較不健康？無糖優酪乳因為沒有添加額外的糖來調味，因此有些製造商會額外添加牛奶蛋白、鮮奶油等物質，讓優酪乳的酸味變得比較可以被接受。油脂的含量雖然有些許提升，但是額外添加的糖則有顯著的減少，因此無糖優酪乳會是比較健康的選擇。

有糖優酪乳喝不得？

無糖的優酪乳其糖分含量較低，喝起來可能較酸，部分的消費者無法接受無糖優酪乳的口味，但又怕有糖的優酪乳糖分太高，喝了對身體不好？其實據衛福部建議一日勿攝取超過每日所需熱量5%以上，約25公克的糖，只要注意總糖分攝取量、營養均衡，喝有糖的優酪乳也是補充好菌的選擇。

你應該要知道的食事

無糖優酪乳其實指的是不額外添加糖分，而不是「不含」糖分。製作優酪乳的原料牛乳、乳粉中原本就含有乳糖，因此無糖優酪乳裡面，還是會有少量的糖。

本文由食力food NEXT【為何優酪乳有的糖超多，有些卻能夠「無糖」？】授權提供