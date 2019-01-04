網傳會凝固的魚油不好？　「3大關鍵」教你判斷品質好壞

▲安定性高的魚油，才能確保其Omega-3油脂。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／微笑藥師

微笑曾經撰寫過對少有關魚油挑選及使用注意事項及市售魚油比較的衛教文章，但不少民眾會諮詢微笑網路上各種流傳判斷魚油品質好壞的獨家方法，其中被問到最多次的，莫過於魚油膠囊在冷凍下會不會凝結的迷思。本周微笑想正式為此撰寫衛教文，希望對大家有幫助。

一、低溫凝固與否，只能判斷濃度高低

網路流傳著，魚油膠囊冷凍半小時若會呈凝結狀況甚至凝固的話，代表品質不佳的魚油。事實上，凝結與否只能判斷魚油的膠囊Omega-3含量的高低，不能代表魚油的好壞及品質。油脂的凝固點主要由油中的飽和脂肪與不飽和脂肪的比例來決定，Omega-3含多個不飽和雙鍵，所以凝固點低（DHA凝固點約-44 °C ；EPA約為-54 °C），魚油膠囊的凝固點隨著所含omega-3濃度高低不同而異。

濃度愈高，在冷凍溫度下，愈不易凝結；反之，濃度較低，則比較容易凝結。市售魚油膠囊，除了標示的主成份omega-3外，其餘可能是大豆油、亞麻仁油，一般大豆油的凝固點約為-15~-18 °C ，亞麻仁油約-16～-25°C… 。所以魚油膠囊在冷凍庫下結凍與否，只與其omega-3濃度有關，但並不是判斷魚油產品好壞的關鍵。

二、如何判斷魚油品質的好壞

魚油品質好壞，我們分「含量」、「污染物」、「安定性」三個方面來探討。

含量：

Omega-3是魚油的主要有效成分，但不幸的是，市售魚油保健食品Omega-3含量並不一定如外盒成分表標示的劑量，故擁有可靠公證單位檢驗過的Omega-3含量的魚油產品，才能確保魚油能發擇其保健效用。民眾可以注意產品外盒有無相關認證標章或產品附件原廠出廠的檢驗報告(COA)、廠商自主檢驗產品報告等，來評斷該產品Omega-3含量標示可靠性。

至於鬧得沸沸揚揚的「TG」與「EE」型式魚油的吸收度問題，如果單劑量服用，的確單次服用魚油膠囊，TG型式魚油吸收度的確較高，但若連續服用一個月以上，不管TG型式與EE型式，人體血中的EPA與DHA是差不多的。

污染物：

由於生物鏈的毒素累積及生態環境的污染，污染物檢驗對魚油保健食品的安全性就顯得額外重要，尤其是重金屬（汞、鉛、砷、鎘）、多氯聯苯、戴奧辛，甚至放射線的檢驗。有的業者會標榜為小型魚提煉而成，故比較不用擔心重金屬累積的問題。事實上最可靠的還是看檢驗報告才是！

安定性：

魚油的安定性也非常重要，安定性高的魚油，才能確保其Omega-3油脂，在正常保存條件下，不容易酸敗或有效成分下降。魚油安定性及新鮮度可以從魚油的過氧化價、茴香胺價、總氧化測量值、酸價是否合乎標準判斷。