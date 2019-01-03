豌豆7項農藥殘留！北市驗蔬果「13件違規」有機產品也上榜

▲台北市衛生局公佈生鮮蔬果檢驗結果，一件豌豆驗出7項農藥殘留。（圖／衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今（3）日公佈生鮮蔬果檢驗結果，共13件不符規定，大潤發、第二果菜批發市場、全聯和士東市場蔬果攤等店家，都有產品農藥殘留超標。其中一件豌豆檢出7項殘留農藥、1件「有機大黃瓜」檢出2項殘留農藥。衛生局表示，已命抽驗地點下架不符規定產品，經追查產品來源均屬外縣市，已移請所轄衛生局溯源處辦。

食品藥物管理科黃敬堯技正指出，此次抽驗90件蔬果產品，檢驗結果士東市場16號攤1件「豌豆」檢出7項殘留農藥；四維路菜園成功店1件「豌豆」檢出3項殘留農藥；第二果菜批發市場「大頭菜」、「木瓜」檢出2項殘留農藥。

仁愛路一級鮮果商行「脆甜柿」、大潤發中崙店「敏豆」、濟南路嘉慶水果行「紅龍果」、第二果菜批發市場「菠菜」、「小白菜」、中央北路全聯「苦瓜」、第二果菜批發市場「鳳梨」、「火龍果」各1件檢出1項殘留農藥不符規定，另1件健康食彩股份有限公司華榮士林分公司「有機大黃瓜」檢出2項殘留農藥，產品品名標示「有機」。

▲「有機大黃瓜」檢出2項殘留農藥。

▲脆甜柿驗出不得檢出的殺蟲劑速殺氟。

黃敬堯說，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，係違反食安法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量。」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

另外，有機農產品經營業者違規使用化學農藥，係違反「農產品生產及驗證管理法」第13條規定，依法可裁處該農產品經營業者新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

針對不符規定產品，衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源均屬外縣市，已移請所轄衛生局溯源處辦及農政單位輔導農民正確田間施藥。衛生局另已通知臺北農產運銷股份有限公司依據「臺北市第一、二果菜批發市場供應人申請登記及管理要點」，針對違規供應商停止供應10天，第2次廢止供應人資格，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

黃敬堯提醒，要優先選購當季蔬果，在食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，與烹煮蔬菜時，將鍋蓋打開等方式，來減少及降低農藥的殘留。不符規定產品可至台北市衛生局網站查詢。

▲大潤發中崙店的台灣敏豆檢出殺蟎劑覆滅蟎。