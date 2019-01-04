「小學畢業身高135」在校遭霸凌　他4年飆長36公分！

▲醫師提醒，孩子一旦缺乏生長激素，就會導致身材矮小。（圖／達志示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

孩子一旦缺乏生長激素，就會導致身材矮小。中國醫藥大學副校長蔡立平主任指出，過去曾收治一個男生案例，小學畢業（約12歲）時只有135公分，因為太過矮小在學校遭到罷凌所以就醫尋求改善，最後確診是缺乏生長激素，經過治療，4年半就長了36公分。

每位父母都希望自己的孩子高人一等，而生長激素是腦下垂體分泌的荷爾蒙，為正常發育所需關鍵，一旦缺乏生長激素，孩子就會長不高。蔡立平說，當時家裡以為該案例是遺傳矮小的媽媽，沒想到檢查之後發現並非遺傳，而是生長激素缺乏導致的生長落後，評估後給予生長激素的治療，治療4年半就長到了171公分，從百分位3以下回到正常生長曲線上。

生長就像是要看長遠的，小時候高不一定代表未來就會高！蔡立平建議，可根據兒童健康手冊上的「兒童生長曲線」表，在孩子7歲前（進入小學前），在手冊上紀錄孩子的身高並進行比對，就學後，校護每年也都會幫孩子量測身高與記錄，若孩子身高掉到第3百分位或超過第97百分位，父母就應該有警覺了。

▲若孩子身高掉到第3百分位或超過第97百分位，父母就要有警覺。

目前臨床上可施打生長激素幫助長高，但有些父母對於生長激素仍有些疑慮。對此，蔡立平解釋，生長激素已經有30年左右的使用歷史，的確可能會有頭痛、手腳腫脹、血糖上升、甲狀腺功能變化等副作用，但發生率不高，只要主動和醫師說明，醫師會評估改變劑量或治療方式，來緩解副作用。

蔡立平提醒，身高也可能是疾病指標，一旦發現自己孩子身高生長速度有問題，一定要就醫檢查，醫師會同步確認生長干擾是否來自於疾病（例如：透納氏症、小胖威利症），若確診為生長激素缺乏，可藉由每日睡前注射生長激素幫助孩子正常發育，但必須在生長板完全閉合前接受治療才有效，也要定期回診。

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