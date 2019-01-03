愛吃保健品養顏美容　「5大美顏聖品」你選對了？

▲靠吃保健食品養顏美容？藥師解析5大美顏聖品。（圖／達志示意圖）

文／微笑藥師

經濟不景氣，民眾消費趨向於節流，但花在面子上的錢，總是省不了，但市售各種標榜養顏美容、鎖住青春的保健聖品真的有用嗎？微笑本周評比市售常見美妝保健成分，大家買對了嗎？

一、養顏美容五大保健成分

國人狂掃日系美妝店中熱門排行的狀況，屢見不鮮，但吃這麼多東西真的對皮膚有幫助嗎？就算選對成分，手上產品的所含成分形態、分子大小、結構相似性到底如何？常常是被大家忽略的重要。以下一一解析各種成分。

膠原蛋白：Q彈

膠原蛋白幾乎是每個愛美人士的必敗商品，但真的有用嗎？水解膠原蛋白補充劑，主要是將膠原蛋白經過酸或鹼化加工，使得原先的膠原蛋白水解成游離胺基酸（膠原蛋白結構已被破壞），不過這些胺基酸80%以上「不是」必須胺基酸，而是人體本身可以自行合成製造的非必須胺基酸。

市面上水解膠原蛋白訴求促進皮膚膠原蛋白的形成，主要是因為補充了「形成膠原蛋白時所需的」的原料-胺基酸，雖然理論上似乎可行，但實際上卻是無用的。

原因在於，合成膠原蛋白所需的胺基酸，皆是一些可以由其他胺基酸轉化而來的，補充膠原蛋白還不如補充豬肉、牛肉、雞蛋等含更多必須胺基酸的蛋白質食物，因此口服水解膠原蛋白對於皮膚膠原蛋白的形成，與其他蛋白質食物並沒有太多的差異性。

一般來說，素食或肉類攝取不足、積極減重的民眾，補充水解膠蛋白質才對皮膚Q彈有幫助；一般飲食均衡者，額外補充膠蛋白，沒有幫助。

小分子玻尿酸：保濕

口服玻尿酸的吸收度因分子量大小不同而異， 傳統玻尿酸由於分子量過大，很難被人體小腸吸收，目前研究發現，分子量小於10萬道耳吞可以經由腸道旁細胞被動擴散路徑而被小腸吸收，而分子量稍大的玻尿酸則藉由腸道細菌分解，再經由盲腸/結腸/直腸吸收至全身及皮膚。

有趣的是，小分子玻尿酸不僅僅是補充合成大分子玻尿酸的原料，更能，刺激纖維母細胞製造新的玻尿酸，產生肌膚保濕效果，另一方面刺激人類纖維母細胞之增生，增加纖維母細胞數量，以利製造更多玻尿酸。

目前人體研究建議每天至少口服120毫克的玻尿酸，而從目前研究結果看來玻尿酸對皮膚的保濕效果，不論來自雞冠或微生物發酵萃取物的小分子玻尿酸，均能達到肌膚保濕效果。一般來說，皮膚含水度愈高，整體亮澤度也就愈高、臉上的皺紋也比較少，化妝時也比較不會脫妝。

▲研究發現，玻尿酸有助皮膚的保濕效果。（圖／pakutaso.com）

蝦紅素：防曬＋抗老

蝦紅素為存在於紅藻中高效價抗氧化物質，由於其結構同時兼具親油性與親水性，使其能跨越細胞膜雙層磷脂質結構，故對於細胞內外皆具有抗氧化的作用。人體研究顯示，每天攝取4-6毫克蝦紅素，持續服用六周，能顯著改善皮膚含水度、彈性度及改善皮膚皺紋。

除了抗老化外，蝦紅素更具有像口服防曬劑的特性，對抗UVA對皮膚造成的發炎，防止角質細胞凋亡。動物實驗更發現口服蝦紅素，口服蝦紅素能累積於皮膚，並能有效對抗UVA對皮膚造成的光老化傷害，例如破壞皮膚屏障功能、 產生皮膚皺紋等，顯示蝦紅素抗UVA的潛力效應。整體來說，蝦紅素的保濕效果不足小分子玻尿酸，但抗老化及防曬傷的作用優越。

穀胱甘肽：美白

穀胱甘肽為強力的抗氧化劑，它自己本身能清除自由質外，更重要的它是整個抗氧化系統的樞紐，其他的抗氧化劑如維生素C、E、硫辛酸都需要有足夠的GSH，才能中和自由基。穀胱甘肽(GSH)能影響黑色素的生合成，增加Pheomelanin，降低Eumelanin，提升皮膚整體的亮度

研究顯示，每日服用250-500毫克穀胱甘肽，連續4週，能降低皮膚黑色素指數及減少UV照射引起的黑斑及皺紋。不過微笑最後要釐清一下，GSH主要是減少新合成的黑色素，所以反應於"黑色素指數"及"UV照射引起的黑斑"，對於既有的黑色素沉澱幫助不大喔！

維生素C：抗氧化

維生素C除了抗氧化的作用外，更能幫助膠原蛋白的合成，所以肉類攝取足夠的民眾，與其補充膠原蛋白，不如補充維生素C。

維生素C的吸收率會隨著劑量上升而驟減，當服用20毫克的維生素C時，其身體可用率（Bioavailabilty）約98%，但劑量提高至1200毫克時，其身體可用率只剩16%，也就是只剩16%的維生素C能進去血液循環。所以微笑建議服用維生素C比較合理的作法是，少量多次服用。

新劑型的雙層磷脂質結構，將維生素C注入大豆卵磷脂所形成的奈米球體當中，此微空心膠囊（平均粒子大小120~300奈米）的結構與細胞膜極為相近，可直接與細胞膜結合此時直接將維生素C提供進細胞內，此方式可有效克服維生素C容易溶於水分隨尿液流失及維生素C吸收率的問題，並且在細胞吸收前將維生素C維持於完美無氧化破壞狀態。此種新劑型維生素C，預期能提昇體內高達98%的吸收度，並且長效性穩定釋放提供細胞使用。

二、愛美，吃對成分很重要

選購美顏保健品，絕對不是依照熱銷排行榜，或看別人服用心得而使用，而是必須充分了解自己身體狀況及需求。一般來說，肉類攝取均衡的民眾，沒有必要額外補充膠原蛋白，想增加肌膚的Q彈性，可以補充維生素C，幫助皮膚膠原蛋白的合成。

擔心太陽UV照射，可以選擇補充蝦紅素或穀胱甘肽，不過蝦紅素比較著重於預防曬傷引起的皮膚破壞或細紋，而穀胱甘肽著重於減少UVA引起的黑色素產生。

至於皮膚較乾的民眾，可以選擇口服小分子玻尿酸，或搭配外用大分子玻尿酸加強皮膚的含水度，一來提升皮膚亮度，二來減少皮膚細紋的產生。但最重要的，一定要多喝水，多運動，保持愉快的心情，才會有春青的蘋果肌。

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