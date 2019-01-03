20年來最大血荒！全台血液庫存剩4.7天　台北市僅2.6天

▲台北市20年來首次庫存低於3天。（圖／ETtoday資料照圖）

記者趙于婷／台北報導

又鬧血荒啦！根據台灣血液基金會統計，目前全台灣平均血液庫存量僅剩4.7天，其中台北市更只剩2.6天，是20年來首次庫存低於3天。基金會呼籲，接下來是農曆年，需要較多的血液庫存，1/3到2/3是一年一度的捐血月，希望民眾一起挽袖捐熱血。

血液基金會公關處處長黎蕾表示，目前全台灣血液平均庫存量只剩4.7天，A型4.1天、B型5.4天、O型4.4天、AB型6.0天，其中又以台北市最缺血，A型僅剩2.6天、B型2.9天、O型2.2天、AB型4.7天。而新竹的所有血型也都偏低，其中A型、AB型低於4天；高雄則是O型低於4天，A型、B型和AB型則是偏低。

▲血液基金會呼籲，1/2-2/3為捐血月，民眾一起挽袖捐熱血。（圖／翻攝台灣血液基金會）

台北捐血中心主要是供應北北基、宜蘭、花蓮、金門和馬祖地區醫療用血，每天平均應捐入1,973袋血才能達供需平衡。黎蕾進一步指出，台北市是醫學重鎮，紅血球用血量最高的血液腫瘤科患者越來越多，全台灣每日供血量高達6500袋，台北市就佔了1/3。

由於用血量大，基金會在跨年前有進行血液募集，但因為天氣不好，僅募到6成，氣候狀況較好的中南部則有8-9成，因此基金會也特別從中南部調血，緊急舒緩台北血荒。黎蕾呼籲，今年農曆年有9天假期，為避免血荒擴大，基金會特別把1/3-2/3訂為捐血月，呼籲民眾挽袖捐熱血，台北市各據點也會延長一小時作業時間，希望能盡快補足庫存。