狂掉髮竟是甲狀腺出問題！　8症狀「失眠、怕熱」當心了

▲醫師提醒，有甲狀腺亢進或低下的患者，都會有明顯掉髮的症狀。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

小美（化名）近一兩年狂掉頭髮，髮際線越來越高，原以為是雄性禿造成，但擦生髮水仍沒好轉，甚至開始覺得疲勞，氣色也越來越差，就醫檢查才發現是「甲狀腺機能亢進」引起。醫師提醒，甲狀腺亢進常見症狀有「失眠、心悸、怕熱、體重減輕、手抖、大便頻繁、頭髮變細、掉髮」等。

中醫師周宗翰指出，異常掉髮對身體來說是一大警訊，初步會認為是新陳代謝和循環出問題，其中又以甲狀腺的代謝調節為大宗，由於甲狀腺低下無法合成頭髮所需的材料，長頭髮的速度比不上掉髮速度，因此甲狀腺機能低下症和甲狀腺機能亢進必患者都會出現嚴重掉髮問題。

在中醫觀點，調整甲狀腺的重點就是調整免疫系統，免疫系統錯亂，通常和內分泌失調、過敏有關，中醫治療會以補益氣血為主，甲狀腺亢進則以疏肝理氣為主，多數患者經過治療，頭髮都會再長回來。但周宗翰提醒，情緒不穩和壓力，會讓掉髮狀況變得更嚴重。

▲壓力和情緒都會讓甲狀腺問題更嚴重。（圖／記者李佳蓉攝）

除了要調適壓力之外，周宗翰提醒，可多攝取含有膠原蛋白的食物和含氨基酸的蛋白質，有助強化頭髮和增加彈性，建議以木耳、動物膠質為佳，飲食上不宜過食肥甘厚味，如肥肉、火腿、鹹魚、臘肉、香腸、胡椒等，以免助熱、助濕、生痰化熱；也應避免菸酒、咖啡、油炸物、辛辣及刺激性食物和海帶、海苔、紫菜、海鮮等含碘量較高的海產品。

另外，內分泌失調也不宜太劇烈運動，甲狀腺亢進發作時，會大量消耗心臟功能，心跳快又亂，打出血液量也可能不夠，一旦心臟無法負荷，容易引發心律不整。而在進補方面，四物湯、八珍湯、十全大補湯等溫補中藥，甚至當歸鴨、羊肉爐、麻油雞、薑母鴨等熱性食補，食用前應先經由中醫師評估體質證型，切勿自行進補。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！