小黃瓜不能配番茄？「7大地雷食物組合」曝光...恐破壞健康

點評: 小黃瓜不能配番茄讓我大吃一驚＠＠



▲如果你對番茄或是小黃瓜過敏還一起吃，可能會有致命的危機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

啥！小黃瓜竟然不能配番茄吃？在這快速發展的世界中，網路流傳著許多關於飲食的迷思，但有時候這些迷失並不是真相，只是大家口耳相傳的流言罷了。對此，國外網站《HEALTH&HUMAN》就解析7種常見的地雷飲食組合，並告訴大家事實到底為合，讓你能夠吃的安心、不破壞健康！

7種會破壞健康的食物組合：

1.吃飯配冰水

理論上認為，在餐前、餐中或是餐後直接喝冰水會導致食物在胃部凝結或凝固。當身體暴露在較低溫的環境時，脂肪就會凝結，甚至還有人認為，邊喝水邊進食會稀釋掉胃酸，進而影響食物的消化能力。

但事實上，會有上述想法就是因為沒有考慮到體內的「溫度」，冷水進入人體後並無法長時間冷藏，很快就會升到和體溫一樣的溫度。雖然大熱天下喝冷水能預防你曬太久而過熱，但卻無法達到固化脂肪的功能。

《HEALTH&HUMAN》認為，邊吃飯邊喝水有助於消化，而且水也能在消化系統中和胃酸相互作用，並不會稀釋掉胃酸。



▲吃飯配水並不會影響消化。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



2.小黃瓜和番茄

由於小黃瓜和番茄的消化時間差很大，因此這2種食材一起吃可能會導致噁心、脹氣，嚴重還會死亡。也許你覺得沙拉裡有小黃瓜和番茄看起來很合理，但你要知道，小黃中含有一種會破壞番茄維生素C的酶。

不過也不用太擔心自己會因為曾經吃過這樣的食材組合而流失維生素C，只要你能均衡飲食，那你就一定能從其他食物來源額外攝取維生素C。

此外，針對小黃瓜和番茄消化時間不同的問題，《HEALTH&HUMAN》表示，除非你剛好對小黃瓜或是番茄單獨過敏，否則不至於會產生上述那些麻煩。

3.啤酒和堅果

啤酒和堅果等鹹味食物都會引起脫水，所以這2樣東西一起吃可能會耗盡體內的水分，你會因此變的口渴，然後你又會喝更多啤酒，而這也是酒吧老闆的商業手法，他們通常都會提供許多鹹味食物，因為他們知道，只要客人渴了，就會喝進更多啤酒。

除此之外，鹽也能減緩啤酒的苦味，因此能讓你喝更多，喝的更快活。從另一個方面來看，啤酒也會改變人對鹹味食物的味覺，所以這就是為什麼你在喝啤酒時會嘴饞想吃鹹食的原因。



▲喝啤酒配堅果會越來越渴，啤酒也會喝更多。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



4.肉和義大利麵

許多人認為蛋白質和碳水化合物的消化功能不一樣，人體並無法處理。但《HEALTH&HUMAN》說，雖然這2種食材的消化方式不同，但大多數身體完全能夠處理這種狀況，身體會慢慢消化各種蛋白質、碳水化合物和脂肪，除非你真的遇到消化不良的問題，不然應該不會遇上這些問題。

5.邊吃飯邊吃水果／飯後吃水果

也許你曾聽說過，邊吃飯邊吃水果或是飯後吃水果是危險的，因為水果很容易被消化，可能會在肚子中「發酵」，並同時等待其他食物被消化。

事實上，水果所含的糖分確實能很快被人體消化，但水果也含有纖維，可以減緩糖分被吸收到血液中，而水果其實也是一種「故障保護措施」，能夠防止血糖出現飆升的危機；此外，不管是在何種情況下，水果都不會在胃裡發酵，因為胃呈現酸性，所以發酵是不太可能的。



▲水果對人體來說也是一種保護措施，能夠免於血糖飆升的危機。



6.牛奶配酸性水果

有人說，鳳梨、檸檬和橘子配牛奶會產生危險，因為當酸性果汁加到溫牛奶中時，酸性果汁會使牛奶凝結且變質，而胃裡發生凝結過後，就會害你生病。

事實真是如此嗎？《HEALTH&HUMAN》表示，水果中的酸確實能讓牛奶凝固，特別是溫牛奶，但是牛奶凝結過程的速度很慢，根本就不會讓你注意到；此外，「凝乳」對你來說也不一定是壞事，因為牛奶若是壞掉就會凝固，這樣你就不會誤喝。

7.熱狗和炸薯條

熱狗是加工過的肉類，含有會害人體致癌的防腐劑以及大量的鈉，而馬鈴薯以高溫煎過會產生致癌物丙烯酰胺，若是加了油一起炸則會造成動脈阻塞，灑了鹽巴的薯條也會間接引起許多健康問題。

若是你很常吃熱狗和炸薯條，就會提高罹患癌症、糖尿病或是心臟病等風險，而且還很有可能會引起胃部不適、腹瀉、便祕、高血壓、憂鬱或是躁鬱。

最後，《HEALTH&HUMAN》要提醒大家，這些飲食組合並非絕對會傷害人體健康，只要你能記得別隨便亂配東西吃，也別暴飲暴食，那就不用擔心自己會身處飲食危機中。



▲如果你很常吃炸薯條或熱狗，就會提高罹癌、心臟病和糖尿病的風險。