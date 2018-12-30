哪個星座出最多富豪？研究曝「第1名竟是他」...牡羊座墊底



▲在《富士比》富豪排名中共有28位富翁都是獅子座。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）

國際中心／綜合報導

億萬富翁所共同擁有的星座居然是它！透過星座，不僅能看出一個人的戀愛、工作以及感情運，就連你會不會是富翁也能看出端倪。國外網站《Indiatimes》近期一則報導指出，就業網站《Adview》發起一項研究，分析了《富士比》富豪名單上400人的星座，結果發現其中有28人是獅子座、24人是金牛座，最後一名則是牡羊座！

為什麼是獅子座？

獅子座（7月23日～8月22日）一直都被視為是天生的領袖，他們很聰明、有智慧、有決心，而且個性也很倔強。此外，獅子座也很有自信以及充滿創造力，人們都會被他們的樂觀深深吸引，而這些剛好就是億萬富翁身上都會擁有的特質！

幾位著名的富豪包括Google公司聯合創始人謝爾蓋布林（Sergey Brin）、甲骨文公司的共同創始人和CEO拉里埃利森（Larry Ellison）以及法國億萬富翁弗朗索瓦皮諾特（Francois Pinault）都是獅子座。

雖然有很多億萬富翁剛好都是獅子座，但這也並不代表獅子座就是這麼的完美。有時候，獅子座的個性也很頑固、傲慢和咄咄逼人，他們說話之前可能也不會三思而後行，而且可能還會很懶惰。



▲獅子座是天生的領袖，擁有許多富豪的特質。



金牛座是富翁第2人選

除了獅子座之外，還有許多富翁是金牛座！《富比士》400人名單中有24位億萬富翁是金牛座、23位天秤座、22位水瓶座，再來雙子座、處女座、摩羯座以及雙魚座各有21位，再來依序是巨蟹座20位、射手座18位和天蠍座16位，最後一名則是牡羊座12位。



▲緊追在獅子座後面的富豪人選就是金牛座和天秤座。

也許你會覺得很不公平，因為人想要什麼時候出生根本就無法自己決定，更別說是決定自己的星座，但你要知道「12星座也不會是決定個人財富的唯一因素」，這份研究數據並不代表所有的億萬富翁都是獅子座，只是這些億萬富翁剛好都是獅子座，而獅子座所擁有的特徵剛好都是億萬富翁的特質。

有趣的是，雖然該研究數據指出牡羊座是最後一名，但卻也有億萬富翁是牡羊座，包括Google聯合創始人其中之一的賴利佩吉（Larry Page）。



▲此研究並不代表所有獅子座都是富豪，而且星座也不會是決定個人財富的關鍵因素。