排毒大掃除！保養肝臟必吃「6大食物」...藍莓、咖啡都上榜



▲肝臟是人體重要的排毒器官，若是沒有好好保養，可能會產生致命危機。（圖／記者李佳蓉攝）



生活中心／綜合報導

俗話說「肝若不好，人生是黑白的」，那你有好好照顧自己的肝嗎？肝臟是排毒器官，能夠代謝酒精、脂肪類以及含糖食物，所以如果肝臟的功能變差，可能就會無法代謝有毒物質而變成脂肪沉積物，進而成為肝病，嚴重恐致命。對此，國外網站《HEALTH&HUMAN》就整理出6種能夠幫助肝臟排毒的食物，你可以多吃葡萄柚和藍莓護肝！

6種能夠幫助肝臟排毒的食物：

1.咖啡和茶

咖啡已經被證實可以保護肝臟免受疾病的侵害，就算肝臟問題可能已經找上你；咖啡能夠降低肝硬化和肝癌的風險，同時也能減少有害炎症發生，但還是要注意每日攝取量，千萬別飲用過度，就有研究人員認為，咖啡可以阻止脂肪細胞堆積在體內，而脂肪細胞是肝臟疾病的標誌之一。



▲咖啡能保護肝臟免受疾病侵害，但要注意攝取量。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



此外，還有研究指出，喝綠茶也能維持肝臟的健康，每天需要喝5～10杯，但是誰有那麼多時間一直跑廁所呢？而且若是不小心喝的過量，也會破壞肝臟的健康。簡單來說，喝茶有益健康，但是絕對不能喝過量，你可以依照自己的身體健康詢問醫師該怎麼喝比較好。

2.葡萄柚

葡萄柚含有2種抗氧化劑，分別為柚皮素和柚皮苷，有助於減少炎症和保護肝細胞，而且還能防止結締組織過度生長以及減少儲存於肝臟中的脂肪量。

有趣的是，還有一項研究發現，葡萄柚中的柚皮苷可以改善肝臟代謝酒精的能力，並且抵消一些酒精會帶來的負面影響。《HEALTH&HUMAN》建議，下次要喝酒狂歡前，可以先吃一點葡萄柚，這樣隔天也比較不會宿醉，肝臟也會很感謝你的。



▲喝酒前先吃一點葡萄柚，能夠預防宿醉。



3.藍莓和蔓越莓

藍莓和蔓越莓含有一種抗氧化劑「花青素」，除了能讓漿果呈現特別的顏色之外，花青素對於肝臟也擁有許多健康益處。一項研究指出，每天吃藍莓和蔓越莓3～4周後能夠預防肝臟病變，達到保護肝臟的效用；此外，藍莓也會增加免疫細胞的反應以及抗氧化酶。

雖然在試管研究中已經發現，藍莓的提取物能夠抑制肝癌細胞的生長，但未來還是需要更多研究觀察才有辦法更加確認藍莓是否真的擁有此功效。



▲多吃藍莓能預防肝臟病變，甚至還能抑制肝癌細胞生長，但還需要更多研究確認。



4.葡萄

特別是「紅葡萄」，擁有多種對人體有益的植物化合物。相信你一定有聽過「白藜蘆醇」，這被視為喝紅酒的最佳藉口，因為白藜蘆醇能夠減少炎症發生以及防止自由基產生傷害來保護肝臟，所以多喝紅酒、攝取白藜蘆醇被認為可以降低罹患癌症的風險。

此外，一項針對非酒精性脂肪性感病患者的小型研究指出，攝取葡萄籽精華超過3個月就能改善肝臟功能，葡萄籽所擁有的營養比單吃葡萄、喝紅酒還要高許多；《HEALTH&HUMAN》提醒，若是你不確定自己是否適合攝取葡萄籽，建議可以先詢問醫生。



▲攝取葡萄籽精華3個月以上就能讓肝臟功能變更好。



5.仙人掌果

仙人掌果實際上是一種能夠食用的仙人掌，已有研究證實可以減輕宿醉的症狀，受試者表示，如果他們在喝酒前先攝取一些仙人掌提取物，就能降低嘔吐、口乾等不適的酒後症狀。

喝酒後會「宿醉」就代表肝臟正在努力處理人體喝進的酒精量，而仙人掌提取物可以減少大量飲酒後肝臟受到的氧化損傷，並有助於維持抗氧化和炎症的水平穩定。除了上述的功效之外，仙人掌也一直都被用於肝臟疾病的整體醫學治療、潰瘍、傷口和疲勞。

6.甜菜根汁

甜菜具有相當獨特的「泥土味」，很少有人會喜歡，但是如果你真的能夠忍受甜菜的味道，那你就好運了，因為甜菜含有一種叫做「甜菜鹼」的抗氧化劑，能夠降低肝臟受到氧化損傷、炎症侵害的機率，也能增加解毒酶。